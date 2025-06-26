Цены на продукты в июле— к чему готовиться украинцам

Некоторые продукты подешевеют / © Pixabay

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В Украине в июле 2025 года ожидается удешевление продуктов, но не всех.

Об этом сообщил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет «Новости.LIVE».

Эксперт напомнил, что традиционно цены начинают снижаться в июне, но из-за плохой погоды с заморозками и сильными дождями этот период в 2025 году сместился.

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«Овощи серьезно подешевеют, в частности речь идет о томатах, огурцах, молодом картофеле, луке и т.д. Что же касается фруктов, в этом году у Украины большой неурожай черешни, вишни, абрикосов и других косточковых», — отметил он.

Упаковка яиц категории С1 примерно с середины весны в среднем стоит от 68 до 74 гривен. Пендзин заверил, что в ближайшее время куриные яйца подешевеют и такая тенденция уже наблюдается.

Молочные продукты, в частности кисломолочные и сыры, сливочное масло и молоко, тоже уже постепенно удешевляются. Цена начала падать в мае, и эта тенденция будет продолжаться. Эксперт объяснил удешевление тем, что скот перешел на открытый выпас. По его словам, летом из-за неблагоприятных колебаний стоимости этой продукции переживать не придется.

Однако цены на хлебобулочные изделия только растут, несмотря на урожайность зерновых.

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«Ежемесячно подорожание составляет 1,3-2%, и такая динамика традиционна, пока не появится новый урожай и в зависимости от него сформируется новая цена на хлеб», — добавил он.

Напомним, в Украине ожидается подорожание ржаного и пшеничного хлеба, тогда как стоимость одного из овощей борщового набора достигла рекордных показателей.