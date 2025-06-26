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Потери России на 26 июня: Генштаб обновил данные
Оккупанты активно теряют технику.
По состоянию на утро 26 июня ВСУ уничтожили 1 015 750 солдат армии Российской Федерации .
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 015 750 (+1100) человек,
танков – 10968 (+1) ед
боевых бронированных машин – 22892 (+7) ед
артиллерийских систем – 29617 (+48) ед
РСЗО – 1425 (+0) ед
средства ПВО – 1188 (+0) ед
самолетов – 416 (+0) ед
вертолетов – 337 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня – 42153 (+107)
крылатые ракеты – 3388 (+0)
корабли / катера – 28 (+0) ед
подводные лодки – 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн - 53195 (+111) ед
специальная техника - 3921 (+1)
Как сообщалось, у России большой запас ракет, в том числе и полученных из Ирана и КНДР, но потери пусковых платформ и носителей значительно ограничивают ее возможности для массированных атак.