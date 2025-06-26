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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России на 26 июня: Генштаб обновил данные

Оккупанты активно теряют технику.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Потери РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 26 июня ВСУ уничтожили 1 015 750 солдат армии Российской Федерации .

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 015 750 (+1100) человек,

  • танков – 10968 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 22892 (+7) ед

  • артиллерийских систем – 29617 (+48) ед

  • РСЗО – 1425 (+0) ед

  • средства ПВО – 1188 (+0) ед

  • самолетов – 416 (+0) ед

  • вертолетов – 337 (+0) ед

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42153 (+107)

  • крылатые ракеты – 3388 (+0)

  • корабли / катера – 28 (+0) ед

  • подводные лодки – 1 (+0) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн - 53195 (+111) ед

  • специальная техника - 3921 (+1)

Как сообщалось, у России большой запас ракет, в том числе и полученных из Ирана и КНДР, но потери пусковых платформ и носителей значительно ограничивают ее возможности для массированных атак.

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