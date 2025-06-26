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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят бег

Бег — как по утрам, так и в любое другое время дня — перестал быть данью моде, поэтому занимающихся им людей поубавилось.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А значит, остались только самые преданные поклонники этого вида спорта, которые будут заниматься им в любых условиях и при любой погоде. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят бегать.

Овен

Овен — один из самых энергичных видов спорта, поэтому они ведут активный образ жизни во всем. И спорт тоже выбирают соответствующий. Более того, пробежав энное количество километров, которое у каждого представителя знака свое, они чувствуют не усталость, а — наоборот — прилив сил.

Скорпион

Для Скорпионов бег — лучшая сублимация негатива, который отравляет жизнь — как им, так и тем, кто находится рядом. Утренняя пробежка в быстром темпе позволяет им избавиться от части энергии, которая в противном случае была бы направлена против окружающих их людей.

Близнецы

Для Близнецов бег — один из способов покрасоваться в глазах окружающих людей, причем в расчет идут не только знакомые, но и незнакомые — например, случайные прохожие. Устраивает их и тот факт, что бег — за исключением спортивной формы — не требует финансовых вложений.

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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