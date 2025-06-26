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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1927
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нужно беречь деньги

День светлой и чистой энергетики, которая, несмотря на весь свой позитив, очень слаба, поэтому не стоит начинать работу над новыми проектами, зато можно и нужно строить планы на будущее. Впрочем, такая благостная картина не исключает негативных проявлений — в это время требуется максимальная осторожность в отношениях с финансами.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 26 июня, потерять деньги могут представители всех знаков Зодиака, но три из них должны быть особенно внимательными к состоянию своего кошелька.

Близнецы

Близнецам, которые не умеют держать себя в руках при виде скидок и распродаж в магазинах, необходимо тщательно контролировать свои траты, иначе легко можно будет растранжирить сумму, которой хватило бы на безбедную жизнь как минимум в течение месяца.

Весы

Весам, которые не мыслят своего существования без благотворительности, стоит помнить, что есть черта, за которой помощь другим начинает действовать в ущерб им самим, и ее нежелательно переходить — в противном случае бюджету будет нанесен серьезный ущерб.

Козерог

Козероги, привыкшие просчитывать свои траты, могут стать жертвой собственной склонности к экономии. Пожалев денег на то, что покажется им чересчур дорогим, и заменив это более дешевым аналогом, они с удивлением обнаружат, что их приобретение не пригодно к употреблению.

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Дата публикации
Количество просмотров
1927
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