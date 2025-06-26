Три знака, которым сегодня нужно беречь деньги

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Содержание Близнецы Весы Козерог

Сегодня, 26 июня, потерять деньги могут представители всех знаков Зодиака, но три из них должны быть особенно внимательными к состоянию своего кошелька.

Близнецы

Близнецам, которые не умеют держать себя в руках при виде скидок и распродаж в магазинах, необходимо тщательно контролировать свои траты, иначе легко можно будет растранжирить сумму, которой хватило бы на безбедную жизнь как минимум в течение месяца.

Весы

Весам, которые не мыслят своего существования без благотворительности, стоит помнить, что есть черта, за которой помощь другим начинает действовать в ущерб им самим, и ее нежелательно переходить — в противном случае бюджету будет нанесен серьезный ущерб.

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Козерог

Козероги, привыкшие просчитывать свои траты, могут стать жертвой собственной склонности к экономии. Пожалев денег на то, что покажется им чересчур дорогим, и заменив это более дешевым аналогом, они с удивлением обнаружат, что их приобретение не пригодно к употреблению.

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