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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1927
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні потрібно берегти гроші

День світлої та чистої енергетики, яка, незважаючи на весь свій позитив, дуже слабка, тому не варто розпочинати роботу над новими проектами, натомість можна і потрібно будувати плани на майбутнє. Втім, така благостна картина не відкидає негативних проявів — у цей час потрібна максимальна обережність у відносинах із фінансами.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 26 червня, втратити гроші можуть представники всіх знаків Зодіаку, але три з них мають бути особливо уважними до стану свого гаманця.

Близнюки

Близнюкам, які не вміють тримати себе в руках, побачивши знижки та розпродажі в магазинах, необхідно ретельно контролювати свої витрати, інакше легко можна буде розтратити суму, якої вистачило б на безбідне життя як мінімум протягом місяця.

Терези

Терезам, які не мислять свого існування без благодійності, варто пам'ятати, що є риса, за якою допомога іншим починає діяти на шкоду їм самим, і її небажано переходити — інакше бюджету буде завдано серйозної шкоди.

Козеріг

Козероги, які звикли прораховувати свої витрати, можуть стати жертвою власної схильності до економії. Пожалівши грошей на те, що здасться їм занадто дорогим, і замінивши це більш дешевим аналогом, вони з подивом виявлять, що їхнє придбання не придатне для вживання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1927
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