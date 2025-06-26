Три знаки, яким сьогодні потрібно берегти гроші

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Сьогодні, 26 червня, втратити гроші можуть представники всіх знаків Зодіаку, але три з них мають бути особливо уважними до стану свого гаманця.

Близнюки

Близнюкам, які не вміють тримати себе в руках, побачивши знижки та розпродажі в магазинах, необхідно ретельно контролювати свої витрати, інакше легко можна буде розтратити суму, якої вистачило б на безбідне життя як мінімум протягом місяця.

Терези

Терезам, які не мислять свого існування без благодійності, варто пам'ятати, що є риса, за якою допомога іншим починає діяти на шкоду їм самим, і її небажано переходити — інакше бюджету буде завдано серйозної шкоди.

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Козеріг

Козероги, які звикли прораховувати свої витрати, можуть стати жертвою власної схильності до економії. Пожалівши грошей на те, що здасться їм занадто дорогим, і замінивши це більш дешевим аналогом, вони з подивом виявлять, що їхнє придбання не придатне для вживання.

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