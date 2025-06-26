Астрологічний прогноз на 26 липня

Ріг достатку / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: першу половину дня бажано присвятити розробці планів на наступний місячний місяць, другу – їхній поступовій та неквапливій реалізації.

Символ дня: Ріг достатку .

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Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: каштановий – символізує стабільність та надійність.

Щасливі камені дня: жадеїт, халцедон, переливчастий агат.

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За якусь частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: при найменших проблемах із зубами необхідно відразу ж відвідати стоматолога.

Харчування дня: можна голодувати, постити та сідати на нову дієту.

Стрижка дня: від будь-яких інших маніпуляцій із волоссям потрібно відмовитися.

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Дачні роботи дня: можна пересаджувати та прищеплювати плодові дерева та чагарники, а от від обрізки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що позбавляють псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, не збуваються, але в них може бути підказка щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію – наслідки такого обміну думками можуть виявитися непередбачуваними.

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Цитата дня: «Всі біжать до «потім», забувши про «зараз». А життя – воно тільки тут, і тільки цієї миті» (Конфуцій).

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