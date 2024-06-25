Посадіть у себе в саду цю квітку — квітнутиме без поливання: що відомо про нолану

Нолана, або чилійський дзвоник, це надзвичайно витривала і дуже красива квітка, яка буде радувати око навіть за мінімального догляду.

Головна особливість цієї рослини полягає у тому, що вона не потребує поливання. Незважаючи на це, нолана квітне і радує око своїми яскравими барвами протягом всього літнього сезону. Квіти починають з'являтися вже в перші теплі дні, а тому саме спекотний період стає справжнім бумом її розквіту.

Нолана — однорічна рослина, яка відрізняється трубчастими квітами, які нагадують поєднання іпомеї з крученим паничем. Проте, головною її відмінністю від цих квітів є те, що належить вона до пасльонових, тобто є родичкою баклажанів і картоплі. Батьківщиною нолани є Перу і Чилі, а в світі налічується близько 89 видів цієї рослини. Нолану можна назвати справжнім символом витривалості, адже вона може квітнути в найспекотнішу погоду, витримуючи посушливі регіони.

Нолана: правила вирощування

Нолана, або чилійський дзвоник / Фото: Фото з відкритих джерел

Чилійський дзвоник не любить тіні, тому сіяти його слід на сонячних ділянках свого саду. Квітка може витерпіти напівтінь, хоча не буде так рясно квітнути, як на сонці. Особливо люблять світло молоді рослини. Тому, якщо вчасно не висіяти розсаду, дуже важливо забезпечити їй максимальне освітлення, щоб паростки могли зростати.

Специфічних вимог до ґрунту нолана не має. Для неї важливо лише, щоб земля була добре дренованою і легкою. Їй мало підходять важкі і масні чорноземи. Такі краще перед висіванням розвести гравієм чи піском.

Нолана — це пустельна рослина, а тому їй не подобаються вологі ґрунти. На таких вона буде хворіти і навіть може загинути. Поливання рослина практично не потребує, їй вистачить літніх дощів. До корисних речовин в землі їй також байдуже, лиш би було побільше сонця.

Найбільш поширеними шкідниками цієї рослини є павутинний кліщ і попелиця, від яких нолану можна захищати так само, як і інші квіти. Висівайте нолану безпосередньо у ґрунт в дні, коли вночі температура стає більш менш плюсовою. Однак, якщо ви хочете отримати квітіння протягом всього літа, краще висівати на розсаду на півтора місяця раніше, а потім вже висаджувати у відкритий ґрунт. Між рослинами зберігайте відстань 20-30 см. Пізніше нолана буде самозасіватися, тож не хвилюйтеся.

Читайте також: