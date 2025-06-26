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- Війна
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Росіяни вбили мирного жителя на Херсонщині — ОВА
Внаслідок російського авіаційного удару по селищу Таврійське в Білозерському районі Херсонщини загинув місцевий мешканець.
Російська армія завдала авіаудару по населеному пункту Таврійське в Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок атаки загинув мирний житель.
Про це повідомив у соцмережах голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Через російський авіаційний удар по Таврійському, що в Білозерському районі, загинув місцевий житель», — написав очільник області.
Загиблим виявився чоловік 1987 року народження. Він дістав поранення, несумісні з життям.
«Мої співчуття рідним і близьким вбитого», — додав Прокудін.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по багатоповерхівці в Києві загинула ціла родина.
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