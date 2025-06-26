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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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26
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Росіяни вбили мирного жителя на Херсонщині — ОВА

Внаслідок російського авіаційного удару по селищу Таврійське в Білозерському районі Херсонщини загинув місцевий мешканець.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Обстріл Херсонщини

Обстріл Херсонщини

Російська армія завдала авіаудару по населеному пункту Таврійське в Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок атаки загинув мирний житель.

Про це повідомив у соцмережах голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через російський авіаційний удар по Таврійському, що в Білозерському районі, загинув місцевий житель», — написав очільник області.

Загиблим виявився чоловік 1987 року народження. Він дістав поранення, несумісні з життям.

«Мої співчуття рідним і близьким вбитого», — додав Прокудін.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по багатоповерхівці в Києві загинула ціла родина.

Ми раніше інформували, що у лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок обстрілу Сум.

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