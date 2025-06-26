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Россияне убили мирного жителя в Херсонской области — ОВА
В результате российского авиационного удара по поселку Таврическое в Белозерском районе Херсонщины погиб местный житель.
Российская армия нанесла авиаудар по населенному пункту Таврическое в Белозерском районе Херсонской области. В результате атаки погиб мирный житель.
Об этом сообщил в соцсетях глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Из-за российского авиационного удара по Таврическому, что в Белозерском районе, погиб местный житель», — написал глава области.
Погибшим оказался мужчина 1987 года рождения. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.
«Мои соболезнования родным и близким убитого», — добавил Прокудин.
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