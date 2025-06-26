Обстрел Херсонщины

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Российская армия нанесла авиаудар по населенному пункту Таврическое в Белозерском районе Херсонской области. В результате атаки погиб мирный житель.

Об этом сообщил в соцсетях глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Из-за российского авиационного удара по Таврическому, что в Белозерском районе, погиб местный житель», — написал глава области.

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Погибшим оказался мужчина 1987 года рождения. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Мои соболезнования родным и близким убитого», — добавил Прокудин.

Ранее сообщалось, что в результате удара по многоэтажке в Киеве погибла целая семья.

Мы ранее информировали, что в больнице скончался 17-летний парень, пострадавший в результате обстрела Сум.

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