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В больнице умер 17-летний парень, который пострадал в результате обстрела Сум 3 июня
Почти неделю врачи боролись за жизнь 17-летнего парня.
В больнице умер 17-летний парень, пострадавший в результате вражеских обстрелов Сум 3 июня.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
«Почти неделю врачи боролись за его жизнь», — отметил чиновник.
Количество погибших в результате той атаки возросло до шести.
«Россия в который раз целится в самое ценное — наших детей, наше будущее. 17 лет — это только начало жизненного пути. И этот путь был жестоко оборван. Мои искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память», — написал Григоров.
Напомним, утром 3 июня российская армия ударила по Сумам из дальнобойной реактивной системы залпового огня с кассетами. «Прилеты» зафиксированы в разных районах города.