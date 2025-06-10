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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В больнице умер 17-летний парень, который пострадал в результате обстрела Сум 3 июня

Почти неделю врачи боролись за жизнь 17-летнего парня.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Атака на Сумы 3 июня

Атака на Сумы 3 июня / © Национальная полиция Украины

В больнице умер 17-летний парень, пострадавший в результате вражеских обстрелов Сум 3 июня.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

«Почти неделю врачи боролись за его жизнь», — отметил чиновник.

Количество погибших в результате той атаки возросло до шести.

«Россия в который раз целится в самое ценное — наших детей, наше будущее. 17 лет — это только начало жизненного пути. И этот путь был жестоко оборван. Мои искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память», — написал Григоров.

Напомним, утром 3 июня российская армия ударила по Сумам из дальнобойной реактивной системы залпового огня с кассетами. «Прилеты» зафиксированы в разных районах города.

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