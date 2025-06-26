Рютте заперечив, що називав Трампа «татусем»

Марк Рютте та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спростував твердження про те, що він нібито назвав президента США Дональда Трампа «татусем». За його словами, це була образна метафора, а не персональне звернення.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству Reuters.

«В Європі я іноді чую, як країни запитують: „Марку, США залишаться з нами?“. І я відповів, що це трохи нагадує, як маленька дитина запитує татусю: „Татусю, ти залишишся з нами?“. Слово „татусь“ я вжив у цьому сенсі, а не називав президента Трампа „татусем“», — пояснив Рютте.

Реклама

Він підкреслив, що його вислів був лише прикладом того, як окремі країни досі емоційно залежні від США як безпекового гаранта.

Рютте також зауважив, що ситуація змінюється — європейські держави починають діяти більш самостійно.

«Європейські держави вже дорослі. Завдяки Росії та вимогам США вони усвідомили необхідність витрачати більше на оборону», — додав він.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав президента США Дональда Трампа «татусем» (Daddy). Той віджартувався.

Реклама

Ми раніше інформували, що Путін спробує напасти на країни НАТО, навіть на тлі ослаблення РФ війною в Україні.