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Рютте заперечив, що називав Трампа «татусем»
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що не називав Дональда Трампа «татусем», а використав це слово як метафору, пояснюючи залежність деяких європейських країн від США.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спростував твердження про те, що він нібито назвав президента США Дональда Трампа «татусем». За його словами, це була образна метафора, а не персональне звернення.
Про це він розповів в інтерв’ю агентству Reuters.
«В Європі я іноді чую, як країни запитують: „Марку, США залишаться з нами?“. І я відповів, що це трохи нагадує, як маленька дитина запитує татусю: „Татусю, ти залишишся з нами?“. Слово „татусь“ я вжив у цьому сенсі, а не називав президента Трампа „татусем“», — пояснив Рютте.
Він підкреслив, що його вислів був лише прикладом того, як окремі країни досі емоційно залежні від США як безпекового гаранта.
Рютте також зауважив, що ситуація змінюється — європейські держави починають діяти більш самостійно.
«Європейські держави вже дорослі. Завдяки Росії та вимогам США вони усвідомили необхідність витрачати більше на оборону», — додав він.
Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав президента США Дональда Трампа «татусем» (Daddy). Той віджартувався.
Ми раніше інформували, що Путін спробує напасти на країни НАТО, навіть на тлі ослаблення РФ війною в Україні.