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Рютте возразил, что называл Трампа «папочкой»
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что не называл Дональда Трампа «папочкой», а использовал это слово в качестве метафоры, объясняя зависимость некоторых европейских стран от США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг утверждение о том, что он якобы назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». По его словам, это была образная метафора, а не персональное обращение.
Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters .
«В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: „Марко, США останутся с нами?“. И я ответил, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: „Папочка, ты останешься с нами?“. Слово „папа“ я употребил в этом смысле, а не называл президента Трампа „папочкой“», — объяснил Рютте.
Он подчеркнул, что его выражение было лишь примером того, как отдельные страны до сих пор эмоционально зависимы от США как гаранта безопасности.
Рютте также отметил, что ситуация меняется – европейские государства начинают действовать более самостоятельно.
«Европейские государства уже взрослые. Благодаря России и требованиям США, они осознали необходимость тратить больше на оборону», — добавил он.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» ( Daddy ).
Мы ранее информировали, что Путин попытается напасть на страны НАТО даже на фоне ослабления РФ войной в Украине .