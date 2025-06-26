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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Рютте возразил, что называл Трампа «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что не называл Дональда Трампа «папочкой», а использовал это слово в качестве метафоры, объясняя зависимость некоторых европейских стран от США.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Марк Рютте и Дональд Трамп

Марк Рютте и Дональд Трамп / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг утверждение о том, что он якобы назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». По его словам, это была образная метафора, а не персональное обращение.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters .

«В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: „Марко, США останутся с нами?“. И я ответил, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: „Папочка, ты останешься с нами?“. Слово „папа“ я употребил в этом смысле, а не называл президента Трампа „папочкой“», — объяснил Рютте.

Он подчеркнул, что его выражение было лишь примером того, как отдельные страны до сих пор эмоционально зависимы от США как гаранта безопасности.

Рютте также отметил, что ситуация меняется – европейские государства начинают действовать более самостоятельно.

«Европейские государства уже взрослые. Благодаря России и требованиям США, они осознали необходимость тратить больше на оборону», — добавил он.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» ( Daddy ).

Мы ранее информировали, что Путин попытается напасть на страны НАТО даже на фоне ослабления РФ войной в Украине .

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