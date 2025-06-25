Путин попытается напасть на страны НАТО / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО даже на фоне ослабления РФ войной в Украине. Он использует так называемую тактику «салями» — будет тестировать страны-члены Альянса через гибридные методы, атаки в киберпространстве, как это уже происходит сейчас, а также угрожать подводной инфраструктуре.

Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик так прокомментировал ситуацию «Телеграфу».

"Он попробует", - ответил Торе Оншуус Сандвик на вопрос журналистки издания о намерениях Путина относительно стран НАТО.

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В то же время Торе Оншуус Сандвик отметил, что НАТО «значительно, значительно, значительно сильнее Путина».

«Он (Путин — ред.) обладает ядерными возможностями, но у него нет многодоменности, которую имеет НАТО, и нет мощностей пятого поколения, которые имеет Североатлантический союз. Вы ведь видели недавно в Иране, на что способны технологии пятого поколения», - сказал министр.

По его словам, россияне не увидят, как близятся F-35 или бомбардировщики.

«Они для них невидимы. Так как в воздухе, так и в многодоменном измерении мы гораздо сильнее. Но (Путин — ред.) попробует, и сделает это по тактике салями. Он будет нас тестировать – через гибридные методы, через атаки в киберпространстве, как это уже происходит сейчас. Он будет угрожать подводной инфраструктуре», – пояснил министр.

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По мнению министра обороны Норвегии, сейчас следует принимать меры и следить за энергетическим сектором, потому что Путин — эксперт по энергетике Он знает все об энергетических рынках, особенно о нефти и газе.

«А мы зависим от этого гораздо больше, чем осознаем. Он попытается манипулировать энергетическими системами», — сказал министр обороны Норвегии.

Он предположил, что это станет последней линией перед прямой войной или попыткой испытать НАТО, атаковав и подвергнув сомнению Статью 5 НАТО о коллективной обороне.

Он отметил, что именно поэтому так важно достичь 5%, чтобы укрепить устойчивость гражданских обществ стран-членов Альянса, и чтобы продемонстрировать военную способность и показать: если он попытается бросить нам военный вызов, мы ответим всеми средствами.

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Напомним, на саммите НАТО в Гааге лидеры стран-членов согласовали ежегодное увеличение оборонных расходов до 5% ВВП.

Расходы будут разделяться на следующие категории: 3,5% ВВП ежегодно – на основные оборонные нужды по согласованным стандартам НАТО , а до 1,5% ВВП ежегодно – на обеспечение защиты критической инфраструктуры, киберсетей и т.д.

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