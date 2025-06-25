Трамп хвалит Зеленского / © ТСН.ua

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После встречи на саммите НАТО Дональд Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского «очень приятным». Также усилил свою риторику в отношении России.

Об этом сообщает Financial Times.

На вопрос Путина о возможном посредничестве в ирано-израильском конфликте Трамп ответил: Нет, вы можете помочь мне с Россией. Ранее он демонстрировал большее понимание Путину и даже вел прямые мирные переговоры с российской стороной. Однако в последнее время Трамп выразил разочарование максималистскими требованиями Владимира Путина и его отказ от прекращения огня.

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Эволюция отношений Трампа с Украиной и Россией

Отношение Трампа к российскому и украинскому лидерам было изменчивым. В феврале его встреча с Зеленским в Овальном кабинете завершилась спором, что привело к временной приостановке военной и разведывательной помощи США Киеву.

На саммите НАТО Трамп выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, которая, по его словам, «выходит из-под контроля». Зеленский описал их встречу как «длительную и содержательную».

Хотя Трамп отрицал обсуждение прекращения огня. Он назвал почти часовую встречу «очень приятной» и сосредоточенной на общей ситуации в Украине. Также отметил, что у них с Зеленским «были трудные времена» в прошлом, имея в виду спор в Белом доме.

Добавил: «Что я понял по этой встрече — на самом деле приятнее было бы сказать, — но я понял, что он хотел бы, чтобы она закончилась». Трамп также выразил намерение поговорить с Путиным, чтобы «окончить» войну. Поскольку «сейчас прекрасное время, чтобы его окончить».

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Военная помощь и наращивание русского наступления

Трамп подчеркнул необходимость восстановления оборонно-промышленной базы США, чтобы не зависеть от иностранных противников по поводу критически важных материалов. В прошлом месяце Киев и Вашингтон подписали соглашение о полезных ископаемых, которое ранее было отменено из-за спора в Овальном кабинете.

Встреча Трампа и Зеленского в среду состоялась на фоне ускорения Россией летнего наступления и увеличения производства ракет и беспилотников. По данным Rochan Consulting, отслеживающей войну польской группы в июне Россия запустила рекордное количество беспилотников Shahed, которое может превысить 5000 к концу месяца.

Наземное наступление России также усилилось, и ее войска продвигаются самыми быстрыми темпами с ноября. Несколько ключевых городов на востоке Украины, таких как Покровск и Константиновка, стали почти городами-призраками из-за непрерывных обстрелов. Трамп заявил, что на прошлой неделе украинская и российская армии понесли общие потери в размере 7000 человек на поле боя, хотя эта цифра не была независимо подтверждена.

Учитывая затруднение украинской армии и недостаток оружия, Зеленский обратился к Трампу с просьбой об увеличении поставок вооружения, в том числе американских систем ПВО Patriot и ракет-перехватчиков. Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине большего количества ракет Patriot, несмотря на потребности США и Израиля.

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Ранее сообщалось, что на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня состоялась встреча президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Эта встреча стала первым официальным разговором лидеров после их короткого общения 26 апреля в Ватикане во время церемонии похорон Папы Римского Франциска.