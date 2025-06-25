Пашинян предложил показать пенис главе Армянской церкви

Премьер-министр Никол Пашинян и Католикос Гарегин II. Фото oc-media

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил главе Армянской церкви патриарху (католикосу) Гарегину II показать свой пенис. Такое необычное предложение политик сделал после обвинения, что Пашинян сделал обрезание.

Об этом пишет OC-media.

Ранее один из армянских священников Заре Ашурян на своей странице в Facebook обвинил Пашиняна в обрезании, намекая, что он не христианин, а возможно даже, и на антисемитизм.

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«Я считаю, что наша апостольская святая Церковь должна немедленно очиститься от тех лжеверных, которые являются предателями нации, попрали память своих предков, нарушили обет крещения и заменили печать святого креста знаком обрезания», — писал Ашурян.

В соцсетях Пашинян вновь обратился к Гарегину II на его светское имя, заявив, что он «готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя [отца Ашуряна] и доказать обратное» по поводу его обрезания.

Пашинян также повторил свой вопрос к Гарегину II: «И пусть он наконец ответит на вопрос, нарушил ли он свой обет безбрачия или нет. Есть ли у него ребенок или нет?».

Это был последний обмен обвинениями между главой правительства Армении и Армянской церковью в последние недели.

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Почему Пашинян поссорился с духовенством

Напомним, что между Пашиняном и Армянской церковью разгорелся конфликт. В конце мая 2025 года Пашинян на заседании правительства заявил, что армянские церкви напоминают «кладовые, заваленные хламом». Позже на своей странице в Фейсбуке он опубликовал пост, в котором утверждалось, что патриарх Гарегин II нарушил принятый им обет безбрачия, и что у священнослужителя якобы есть ребенок. Если такие обвинения окажутся правдивыми, то по церковным канонам Гарегин не может быть католикосом. Пашинян требует его отставки, ссылаясь именно на церковные правила. Таким образом он устранит своего главного критика.

Политик обвинил епископов в несоблюдении целибата, монашеских обетов. По его словам, все епископы, которые обязательно должны быть монахами, имеют неофициальные семьи и детей.

Гражданская жена Пашиняна Анна Акопян поддержала мужа и назвала церковных иерархов «главными педофилами страны» и «главными духовными мафиози страны».

Как объясняет ВВС, Армянская церковь — одна из древнейших христианских церквей мира, стала в оппозицию к Пашинян после поражения в войне за Карабах. В издании даже объясняют это противостояние термином — «реальная Армения против исторической».

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Если Пашинян выступает за примирение с Азербайджаном и Турцией, то для церкви история — основа ее авторитета. А «историческая Армения» — это претензии к Азербайджану за Карабах и Турции — за западноармянские земли вблизи озера Ван, гору Арарат и геноцид армян в начале ХХ в.