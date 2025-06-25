Пашинян запропонував показати пеніс главі Вірменської церкви

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян і Католікос Гарегін II. Фото oc-media

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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував главі Вірменської церкви патріарху (католикосу) Гарегіну II показати свій пеніс. Таку незвичну «пропозицію» політик зробив після звинувачення, що Пашинян зробив обрізання.

Про це пише OC-media.

Раніше один із вірменських священників Заре Ашурян на своїй сторінці у Facebook звинуватив Пашиняна в обрізанні, натякаючи, що він не є християнином, а можливо навіть, і на антисемітизм.

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«Я вважаю, що наша апостольська свята Церква повинна негайно очиститися від тих лжевірних, які є зрадниками нації, зневажили пам’ять своїх предків, порушили обітницю хрещення та замінили печатку святого хреста знаком обрізання», — писав Ашурян.

У соцмережах Пашинян знову звернувся до Гарегіна II на його світське ім’я, заявивши, що він «готовий прийняти Ктріджа Нерсісяна та його речника [отця Ашуряна] і довести протилежне» щодо його обрізання.

Пашинян також повторив своє запитання до Гарегіна II: «І нехай він нарешті відповість на питання, чи порушив він свою обітницю безшлюбності, чи ні. Чи є у нього дитина, чи ні?».

Це був останній обмін звинуваченнями між главою уряду Вірменії та Вірменською церквою за останні тижні.

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Чому Пашинян посварився з духовенством

Нагадаємо, що між Пашиняном і Вірменською церквою розгорівся конфлікт. Наприкінці травня 2025 року Пашинян на засіданні уряду заявив, що вірменські церкви нагадують «комори, завалені мотлохом». Пізніше на своїй сторінці у фейсбуці він опублікував пост, в якому стверджувалося, що патріарх Гарегін II порушив прийняту ним обітницю безшлюбності, і що у священнослужителя нібито є дитина. Якщо такі звинувачення виявляться правдивими, то за церковними канонами Гарегін не може бути католикосом. Пашинян вимагає його відставки, посилаючись саме на церковні правила. Таким чином він усуне свого головного критика.

Політик звинуватив єпископів у недотриманні целібату, чернечих обітниць. За його словами, усі єпископи, які обов’язково мають бути монахами, мають неофіційні сім’ї і дітей.

Громадянська дружина Пашиняна Анна Акопян підтримала чоловіка і назвала церковних ієрархів «головними педофілами країни» та «головними духовними мафіозі країни».

Як пояснює ВВС, Вірменська церква — одна з найдавніших християнських церков світу, стала в опозицію до Пашиняна після поразки у війні за Карабах. У виданні навіть пояснюють це протистояння терміном — «реальна Вірменія проти історичної».

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Якщо Пашинян виступає за примирення з Азербайджаном і Туреччиною, то для церкви історія — основа її авторитету. А «історична Вірменія» — це претензії до Азербайджану за Карабах і до Туреччини — за західновірменські землі поблизу озера Ван, гору Арарат та геноцид вірмен на початку ХХ ст.