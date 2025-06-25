Мелоні пропонує Трампу поставитися до Росії, як до Ірану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президенту США Дональду Трампу потрібно поставитися до проблеми мирного врегулювання війни в Україні з такою ж рішучістю, яку він виявив у ситуації з Іраном.

До цього закликала американського лідера на саміті НАТО італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, передає ANSA.

«Я сказала президенту Дональду Трампу, що така ж рішучість, яка була проявлена щодо війни між Ізраїлем та Іраном, має бути застосована щодо двох інших угод про припинення вогню — для України та для Гази», — сказала вона журналістам.

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Як повідомлялося, під час саміту НАТО в Гаазі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте назвав Дональда Трампа «татусем», якому іноді доводиться вживати міцне слівце, щоб припинити «бійку хлопчаків», маючи на увазі конфлікт Ізраїлю та Ірану.

Нагадаємо, на пресконференції після саміту НАТО президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні «найскладнішою» і пояснив свої слова про те, що закінчить її за 24 години.