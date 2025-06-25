Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент США / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав президента США Дональда Трампа «татусем» (Daddy). Той віджартувався.

Під час пресконференції Трамп відповів на запитання журналістки Sky News щодо цього.

Кореспондентка Дебора Хейнс поцікавилася, як Трамп ставиться до лестощів генерального секретаря НАТО, чи вважає він членів НАТО своїми дітьми?

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«Він мене любить, гадаю, він мене любить. Якщо ні — я вам скажу. Я повернуся й сильно його вдарю, гаразд? Дуже ніжно», — відповів Трамп.

Коли його додатково запитали про ставлення до союзників по Альянсу — зважаючи на те, як вони виконують його вимоги щодо збільшення витрат на оборону, президент США сказав, що, на його думку, їм «потрібна деяка допомога».

Нагадаємо, що під час саміту НАТО в Гаазі Марк Рютте — генсек НАТО — назвав Дональда Трампа «татусем».

Так він прокоментував реакцію Трампа на ситуацію між Іраном та Ізраїлем, коли той сказав: «У нас є дві країни, які воюють так довго і так жорстко, що вже не розуміють, що, чорт забирай, вони роблять».

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«Вони затіяли велику бійку, як двоє дітей на шкільному подвір’ї. Вони б’ються щосили. Зупинити їх неможливо. Дай їм побитися дві-три хвилини — тоді легше буде зупинити», — сказав Трамп.

На це генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів, мовляв «татусеві» іноді доводиться вживати міцне слівце, щоб усе припинилося.

«Татові іноді доводиться вживати міцне слівце», — сказав Рютте.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також прокоментував удари РФ по Києву, внаслідок яких днями загинули мирні жителі.

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