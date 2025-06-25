Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» (Daddy). Тот отшутился.

Во время пресс-конференции Трамп ответил на вопросы журналистки Sky News по этому поводу.

Корреспондентка Дебора Хейнс поинтересовалась, как Трамп относится к лести генерального секретаря НАТО, считает ли он членов НАТО своими детьми?

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«Он меня любит, думаю, он меня любит. Если нет — я вам скажу. Я вернусь и сильно его ударю, ладно? Очень нежно», — ответил Трамп.

Когда его дополнительно спросили об отношении к союзникам по Альянсу, учитывая, как они выполняют его требования по увеличению расходов на оборону, президент США сказал, что, по его мнению, им «нужна некоторая помощь».

Напомним, что во время саммита НАТО в Гааге Марк Рютте — генсек НАТО — назвал Дональда Трампа «папой».

Так он прокомментировал реакцию Трампа на ситуацию между Ираном и Израилем, когда тот сказал: «У нас есть две страны, которые воюют так долго и так жестко, что уже не понимают, что, черт возьми, они делают».

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«Они затеяли большую драку, как двое детей во школьном дворе. Они дерутся вовсю. Остановить их невозможно. Дай им подраться две-три минуты — тогда легче будет остановить», — сказал Трамп.

На это генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил, мол «папе» иногда приходится употреблять крепкое словцо, чтобы все прекратилось.

«Папе иногда приходится употреблять крепкое словцо», — сказал Рютте.

Напомним, президент США Дональд Трамп также прокомментировал удары РФ по Киеву, в результате которых на днях погибли мирные жители.

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