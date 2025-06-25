Медведев назвал "настоящего врага России"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев / © Associated Press

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который выполняет роль главного рупора Кремля в соцсетях, заявил, что Европейский Союз превратился во врага России. По его словам ЕС представляет «прямую угрозу» государству-агрессору.

Заявление преданного приспешника Путина цитирует агентство Reuters.

Медведев считает, что ЕС превратился из экономического блока «в политизированную антироссийскую организацию, которая постепенно превращается в военный блок».

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«Сегодня Брюссель — настоящий враг России. В своем нынешнем искаженном виде Европейский Союз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.

Развивая эту мысль, чиновник государства-агрессора добавил, что Украина «не имеет права» присоединяться не только к НАТО, но и к ЕС.

«Европейский Союз, нашпигованный оружием, является прямой угрозой для России. Именно так к нему следует относиться, по крайней мере пока он не изменит свой подход к нам. Именно поэтому так называемая идея Украины в ЕС является опасностью для нашей страны», — подчеркнул рупор Кремля.

Ранее Россия выступала категорически против вступления Украины в НАТО, называя это причиной полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. При этом претензий относительно перспективы членства Украины в ЕС Москва открыто не высказывала.

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Напротив президент России Владимир Путин заявил в июне 2022 года, что он «ничего не имеет против» такой возможности, а в феврале этого года Кремль даже заявил, что Украина имеет суверенное право вступить в Европейский Союз.

Вскоре после начала полномасштабной войны с Россией в 2022 году Украина подала заявку на членство в ЕС, а летом того же года получила официальный статус страны-кандидата.

Напомним, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что дальнейшая поддержка Украины необходима для безопасности ЕС.