Как заморозить укроп на зиму: все известные способы

Без укропа трудно представить приготовление большинства блюд украинской кухни. Мы привыкли добавлять укроп в супы, борщи, в деруны, омлет и т.д. Поэтому заготовка укропа на зиму, прежде всего, замораживание — забота любой хозяйки.

Замораживание укропа позволяет сохранить цвет, аромат и полезные свойства зелени. Перед этим укроп предварительно нужно промыть и очистить, лучше полоскать в глубокой миске. Меняя воду в посуде, можно видеть, когда она станет чистой, без примесей грунта или песка.

Как заморозить укроп на зиму целым

Вымытый и перебранный укроп хорошо обсушить. Сложить в полиэтиленовые пакеты. Важно укладывать укроп в пакеты небольшими порциями (200 г максимум), не утрамбовывать, от этого зависит свежесть зелени. Пакеты плотно завязать, чтобы получился жесткий мешочек с минимальным содержанием воздуха. Внутри образуется углекислый газ, который помогает сохраняться зелени.

Как заморозить нарезанный укроп

Зелень просушить, разложив на полотенцах. Мелко порезать, сложить в полиэтиленовый пакет, можно с застежкой, убрать на хранение в морозильную камеру.

Как заморозить укроп в формочках для льда.

Укроп мелко нарезать, разложить в формочки для льда и залить водой. Заморозить, готовые кубики пересыпать в пакет с застежкой и положить в морозилку.

Как заморозить бланшированный укроп

Вымытый и подсушенный укроп опустите на минуту в кипящую воду. Сразу вынимайте, пусть стечет вода. Небольшие пластиковые или силиконовые формочки плотно набейте зеленью. Оберните формочки пищевой пленкой и поставьте в морозильную камеру. Через 6-8 часов зелень заморозится и ее можно вынуть из формочек, положить в отдельный пакет и герметично закрыть. Когда будете использовать укроп, отскабливайте желаемое количество ножом из замороженного бруска.

Читайте также: