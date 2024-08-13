Як заморозити кріп на зиму: всі відомі способи

Без кропу важко уявити собі приготування більшості страв української кухні. Ми звикли додавати кріп в супи, борщі, в деруни, омлет тощо. Тому заготівля кропу на зиму насамперед заморожування — турбота будь-якої господині.

Заморожування кропу дозволяє зберегти колір, аромат і корисні властивості зелені. Перед цим кріп попередньо потрібно промити та очистити, краще пополоскати у глибокій мисці. Змінюючи воду в посуді, можна побачити, коли вона стане чистою, без домішок ґрунту чи піску.

Як заморозити кріп на зиму цілим

Вимитий і перебраний кріп добре обсушити. Скласти в поліетиленові пакети. Важливо укладати кріп у пакети невеликими порціями (200 г максимум), не утрамбовувати, від цього залежить свіжість зелені. Пакети щільно зав'язати, щоб вийшов твердий мішечок з мінімальним вмістом повітря. Усередині утвориться вуглекислий газ, який також допомагає зберігатися зелені.

Як заморозити нарізаний кріп

Зелень просушити, розклавши на рушниках. Дрібно нарізати, скласти в поліетиленовий пакет, можна із застібкою, прибрати на зберігання в морозильну камеру.

Як заморозити кріп у формочках для льоду

Кріп дрібно нарізати, розкласти в формочки для льоду і залити водою. Заморозити, готові кубики пересипати в пакет із застібкою і покласти в морозилку.

Як заморозити бланшований кріп

Вимитий та підсушений кріп опустіть на хвилину у кип’ячу воду. Одразу виймайте, нехай стече вода. Невеличкі пластикові чи силіконові формочки щільно набийте їх зеленню. Оберніть формочки харчовою плівкою та поставте у морозильну камеру. За 6-8 годин зелень заморозиться і її можна вийняти з формочок, покласти в окремий пакет та герметично закрити. Коли будете використовувати кріп, відскоблюйте бажану кількість ножем із замороженого бруска.

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