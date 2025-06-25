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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
81
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Світоліна несподівано вибула в 1/8 фіналу турніру в Бад-Гомбурзі

Еліна у трисетовому поєдинку поступилася суперниці з Бразилії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№14 WTA) не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.

У матчі другого кола 30-річна уроджена Одеси не впоралася з бразилійкою Беатріс Хаддад Майєю (№21 WTA) – 6:3, 4:6, 6:7.

Поєдинок тривав 2 години і 28 хвилин. Світоліна 6 раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 3 з 12 брейкпойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток. До сьогодні вони на корті не перетиналися.

Зазначимо, що в першому раунді Еліна перемогла бельгійку Елізу Мертенс.

Уже невдовзі Світоліна виступить в основній сітці Wimbledon-2025, матчі якого триватимуть від 30 червня до 13 липня.

Раніше повідомлялося, що Еліна виграла престижну нагороду від Кубка Біллі Джин Кінг.

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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