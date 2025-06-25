Как монетизировать свои сильные стороны: советы от эксперта / © Credits

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Как монетизировать свои сильные стороны, превратив их в продукт или услугу, знает ментор по финансовому мышлению Елена Шепель.

Яркий пример — история американской модели Хейли Бибер, которая в 2022 году основала бренд косметики Rhode, а в 2025 году продала его за 1 миллиард долларов компании elf Beauty, Inc. При этом Хейли осталась креативным директором и руководительницей инноваций бренда, поскольку Rhode — это непосредственное отражение лайфстайла звезды.

«Хейли стала миллиардершей в 28 лет, монетизировав собственные потребности и увлечение косметикой, — рассказывает Елена Шепель. — Хейли — инфлюэнсер, ей доверяют миллионы подписчиков в соцсетях, с которыми она достаточно откровенна: не боится снимать видео без макияжа, показывает свои косметические процедуры, честно говорит о проблемах с кожей и о том, как она пытается их решить. Благодаря этому у фолловеров возникает ощущение, что Хейли такая же как они, имеет те же проблемы. Они ей доверяют. К тому же люди охотнее покупают у других людей. Это закон бизнеса. Все это в сочетании с высоким качеством продукта создало взрывной эффект на американском beauty-рынке».

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С чего начать, чтобы ваши знания и умения тоже стали приносить доход?

Прекратите себя обесценивать

Часто бывает так, что человек несерьезно воспринимает свои сильные стороны, ведь чтобы сделать хорошее фото или дать экспертный совет — ему не нужно прилагать много усилий. Спросите у родных или друзей за что они были бы готовы платить вам деньги. Это станет первой подсказкой для тех, кто не знает, что монетизировать. Еще один совет: не акцентируйтесь на том, чтобы подтянуть свои слабые стороны — масштабируйте то, что уже сейчас делаете лучше других.

Найдите проблему, которую можете решить

Люди готовы платить за решение проблем и удовлетворение собственных желаний. Подумайте, какую проблему вы можете пофиксить благодаря своим умениям и навыкам. Еще один вспомогательный вопрос: «Какую пользу я могу приносить другим?» Когда знакомые в очередной раз просят вас смонтировать видео или сделать прическу за «спасибо» или шоколадку — возможно, за это стоит попросить деньги?

Не ждите идеального момента

Есть такое выражение: идеальный продукт — это продукт, который никогда не будет выпущен или будет выпущен слишком поздно. Пока вы будете развивать свой продукт — рынок и запросы пойдут далеко вперед. Ваше предложение станет неактуальным. Люди, которые ждут подходящий момент для старта бизнеса, никогда и ничего не начнут. Раньше был ковид, сейчас идет война… Идеального момента не было и не будет. Идеальный момент — начать прямо сейчас. Начинайте работать с тем, что имеете и совершенствуйтесь в процессе. Даже маленький шаг — это продвижение вперед.

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Тестируйте бизнес-идею в маленьком масштабе

Предложите один мини-продукт или услугу своим знакомым. Это могут быть не только друзья, но и подписчики в соцсетях. Получив обратную связь, начинайте совершенствовать продукт. Это существенно сэкономит ваше время и ресурсы на старте. Также может выясниться, что ваша мысль вообщем не сработает. Или работает не так, как вы себе представляли.

Формируйте личный бренд

В истории с Хейли Бибер люди любят покупать у людей. Это проверенный факт: продажи идут гораздо лучше, если у бренда есть лицо. Через личный бренд вы можете делиться своим путем, знаниями, ценностями или ошибками. Люди будут считывать ваш бренд как свой, особенно если их ценности совпадают с вашими.

Постройте простую бизнес-модель

Для начала нужно построить простую бизнес-модель. Ничего не усложнять. Делать один продукт на одну аудиторию. Попытаться продавать через один канал продажи. И только потом масштабироваться. Эксперт подчеркивает, что строить бизнес — значит постоянно учиться. Предпринимательство — это постоянное обучение. Поэтому прокачивайте свои скилы. Это и финансы, и маркетинг, и продажи. Совершенствуйте каждое из этих направлений.

Елена Шепель

Ищите поддержку и верьте в себя даже тогда, когда вам страшно

Рядом с вами обязательно должны быть вдохновляющие и поддерживающие люди. Друзья, родные, или наставники или сообщества в соцсетях. Чем больше поддержки вы будете получать, тем легче вам будет преодолевать проблемы. Что касается страха… Страх — это нормально. Это закономерная часть бизнес-процесса. Но действие в объятиях страха формирует силу. Вашу силу воли и чувство того, что у вас все получится.

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