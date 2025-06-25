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Медведєв назвав "справжнього ворога Росії"
Поплічник Путіна вважає, що Україна «не має права» приєднуватися не тільки до НАТО, але й до ЄС.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який виконує роль головного рупора Кремля у соцмережах, заявив, що Європейський Союз перетворився на ворога Росії. За його словами ЄС становить «пряму загрозу» державі-агресорці.
Заяву відданого поплічника Путіна цитує агентство Reuters.
Медведєв вважає, що ЄС перетворився з економічного блоку «на політизовану антиросійську організацію, яка поступово перетворюється на військовий блок».
«Сьогодні Брюссель — справжній ворог Росії. У своєму нинішньому спотвореному вигляді Європейський Союз становить для нас не меншу загрозу, ніж Північноатлантичний альянс», — написав Дмитро Медведєв у Telegram.
Розвиваючи цю думку, високопосадовець держави-агресорки додав, що Україна «не має права» приєднуватися не тільки до НАТО, але й до ЄС.
«Європейський Союз, нашпигований зброєю, є прямою загрозою для Росії. Саме так до нього слід ставитися, принаймні доки він не змінить свій підхід до нас. Саме тому так звана ідея України в ЄС є небезпекою для нашої країни», — наголосив рупор Кремля.
Раніше Росія виступала категорично проти вступу України до НАТО, називаючи це причиною повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Одак претензій щодо перспективи членства України в ЄС Москва відкрито не висловлювала.
Навпаки президент Росії Володимир Путін заявив у червні 2022 року, що він «нічого не має проти» такої можливості, а в лютому цього року Кремль навіть заявив, що Україна має суверенне право вступити до Європейського Союзу.
Невдовзі після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році Україна подала заявку на членство в ЄС, а влітку того ж року отримала офіційний статус країни-кандидата.
Нагадаємо, голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що подальша підтримка України необхідна для безпеки ЄС.