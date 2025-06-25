Головний виклик для ЗСУ: генерал Кривонос назвав критичну проблему на фронті

Росіяни намагаються перерізати шляхи постачання ЗСУ / © Associated Press

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Для ефективної оборони від російського наступу Силам оборони України необхідно забезпечити надійну логістику. За словами генерал-майора запасу ЗСУ Сергія Кривоноса, ворог змінив тактику, прагнучи обійти великі населені пункти та перерізати шляхи постачання, щоб змусити українські війська відступити через нестачу ресурсів.

Про це Сергій Кривонос заявив в ефірі «Київ 24».

Тактика ворога: обхід міст та логістичний тиск

Генерал Кривонос зазначає, що наступальні спроможності ворога на даному етапі є достатньо високими. Проте, російські окупанти відмовилися від тактики міських боїв, особливо у великих населених пунктах, таких як Суми. Натомість, вони намагаються обійти міста, щоб порушити систему логістики ЗСУ і примусити українські війська відступати через неможливість забезпечення підрозділів необхідною кількістю боєприпасів, зброї, їжі та води.

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Військовий також зазначив, що однією з головних проблем для українських військових є панування російських дронів на тактичному рівні.

«З урахуванням того, що на даному етапі кількість дронів російських є панувальною в повітрі на тактичному рівні, то для нас це достатньо серйозна проблема», — підкреслив Кривонос.

Ключ до успіху: своєчасне забезпечення та підготовка

На думку генерал-майора, головне питання полягає не в наступальних спроможностях ворога, а в тому, що зможуть зробити українські військові для своєчасного забезпечення своїх підрозділів.

«Для мене проблема №1, яку ми мусимо вирішувати, — це не те, що зробить ворог, а те, що ми зможемо зробити, аби своєчасно забезпечити наші підрозділи відповідною кількістю артилерійських снарядів, дронів та операторів, які можуть керувати цими дронами. Я вже не кажу про мінометні міни, які також поки що проблематичні для нашого переднього краю, та відповідну кількість техніки», — уточнив він.

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Генерал наголосив, що ключовими для успішної оборони є якісні фортифікації, добре обладнані позиції, а також навчені, мотивовані та добре підготовлені військові, які їх контролюють.

«Але найголовніше — фортифікація, добре, правильне обладнання і люди, які перебувають в цих фортифікаційних спорудах, навчені, мотивовані і добре підготовлені», — підсумував Сергій Кривонос.

Нагадаємо, Трамп визнав, що ситуація в Україні «вийшла з-під контролю». Слова американського президента були сприйняті як позитивний сигнал про його залученість до українського питання.