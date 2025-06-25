Главный вызов для ВСУ: генерал Кривонос назвал критическую проблему на фронте

Россияне пытаются перерезать пути поставок ВСУ / © Associated Press

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Для эффективной обороны от российского наступления Силам обороны Украины необходимо обеспечить надежную логистику. По словам генерал-майора запаса ВСУ Сергея Кривоноса, враг изменил тактику, стремясь обойти большие населенные пункты и перерезать пути поставок, чтобы заставить украинские войска отступить из-за нехватки ресурсов.

Об этом Сергей Кривонос заявил в эфире "Киев 24".

Тактика врага: обход городов и логистическое давление

Генерал Кривонос отмечает, что наступательные способности врага на данном этапе достаточно высоки. Однако, российские оккупанты отказались от тактики городских боев, особенно в крупных населенных пунктах, таких как Сумы. оружия, еды и воды.

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Военный также отметил, что одной из главных проблем для украинских военных является господство российских дронов на тактическом уровне .

«С учетом того, что на данном этапе количество дронов российских является господствующим в воздухе на тактическом уровне, то для нас это достаточно серьезная проблема», — подчеркнул Кривонос.

Ключ к успеху: своевременное обеспечение и подготовка

По мнению генерал-майора, главный вопрос заключается не в наступательных способностях врага, а в том, что смогут сделать украинские военные для своевременного обеспечения своих подразделений.

«Для меня проблема №1, которую мы должны решать, — это не то, что сделает враг, а то, что мы сможем сделать, чтобы своевременно обеспечить наши подразделения соответствующим количеством артиллерийских снарядов, дронов и операторов, которые могут управлять этими дронами. Я уже не говорю о минометных минах, которые также пока проблематичны для нашего переднего края, и соответствующее количество техники», — уточнил он.

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Генерал подчеркнул, что ключевыми для успешной обороны являются качественные фортификации, хорошо оборудованные позиции, а также обученные, мотивированные и хорошо подготовленные контролирующие их военные.

«Но самое главное — фортификация, хорошее, правильное оборудование и люди, которые находятся в этих фортификационных сооружениях, обучены, мотивированы и хорошо подготовлены», — подытожил Сергей Кривонос.

Напомним, Трамп признал, что ситуация в Украине «вышла из-под контроля» . Слова американского президента были восприняты как положительный сигнал о его вовлечении в украинский вопрос.