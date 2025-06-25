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Главный вызов для ВСУ: генерал Кривонос назвал критическую проблему на фронте
Одной из главных проблем для украинских военных является господство российских дронов на тактическом уровне.
Для эффективной обороны от российского наступления Силам обороны Украины необходимо обеспечить надежную логистику. По словам генерал-майора запаса ВСУ Сергея Кривоноса, враг изменил тактику, стремясь обойти большие населенные пункты и перерезать пути поставок, чтобы заставить украинские войска отступить из-за нехватки ресурсов.
Об этом Сергей Кривонос заявил в эфире "Киев 24".
Тактика врага: обход городов и логистическое давление
Генерал Кривонос отмечает, что наступательные способности врага на данном этапе достаточно высоки. Однако, российские оккупанты отказались от тактики городских боев, особенно в крупных населенных пунктах, таких как Сумы. оружия, еды и воды.
Военный также отметил, что одной из главных проблем для украинских военных является господство российских дронов на тактическом уровне .
«С учетом того, что на данном этапе количество дронов российских является господствующим в воздухе на тактическом уровне, то для нас это достаточно серьезная проблема», — подчеркнул Кривонос.
Ключ к успеху: своевременное обеспечение и подготовка
По мнению генерал-майора, главный вопрос заключается не в наступательных способностях врага, а в том, что смогут сделать украинские военные для своевременного обеспечения своих подразделений.
«Для меня проблема №1, которую мы должны решать, — это не то, что сделает враг, а то, что мы сможем сделать, чтобы своевременно обеспечить наши подразделения соответствующим количеством артиллерийских снарядов, дронов и операторов, которые могут управлять этими дронами. Я уже не говорю о минометных минах, которые также пока проблематичны для нашего переднего края, и соответствующее количество техники», — уточнил он.
Генерал подчеркнул, что ключевыми для успешной обороны являются качественные фортификации, хорошо оборудованные позиции, а также обученные, мотивированные и хорошо подготовленные контролирующие их военные.
«Но самое главное — фортификация, хорошее, правильное оборудование и люди, которые находятся в этих фортификационных сооружениях, обучены, мотивированы и хорошо подготовлены», — подытожил Сергей Кривонос.
Напомним, Трамп признал, что ситуация в Украине «вышла из-под контроля» . Слова американского президента были восприняты как положительный сигнал о его вовлечении в украинский вопрос.