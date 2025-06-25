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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Мелони предлагает Трампу отнестись к России, как к Ирану

Итальянский премьер надеется на продолжение решительных действий от американского лидера.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президенту США Дональду Трампу нужно отнестись к проблеме мирного урегулирования войны в Украине с такой же решительностью, которую он проявил в ситуации с Ираном.

К этому призвала американского лидера на саммите НАТО итальянский премьер Джорджа Мелони, передает ANSA.

«Я сказала президенту Дональду Трампу, что такая же решимость, которая была проявлена в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть применена в отношении двух других соглашений о прекращении огня — для Украины и для Газы», — сказала она журналистам.

Как сообщалось, во время саммита НАТО в Гааге генеральный секретарь Альянса Марк Рютте назвал Дональда Трампа «папочкой», которому иногда приходится употреблять крепкое словцо, чтобы прекратить «драку мальчишек», имея в виду конфликт Израиля и Ирана.

Напомним, на пресс-конференции после саммита НАТО президент США Дональд Трамп назвал войну в Украине «самой сложной» и объяснил свои слова о том, что закончит ее за 24 часа.

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