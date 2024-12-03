На Волині священник УПЦ МП побив сестру загиблого героя

Раніше він вже втрапляв у скандал – образив матір загиблого героя словами про сина: "Ну то й що, що загинув".

На Волині стався конфлікт між священником УПЦ МП та місцевою мешканкою, рідний брат якої загинув на війні.

Про це передає місцеве видання "Ковель медіа".

Інцидент трапився у селі Волошки Ковельського району. За словами очевидців, священник перешкоджав представнику проєктної організації робити зйомку земельної ділянки комунальної власності. На опублікованому відео видно, що під час конфлікту священник вдарив жінку в обличчя, а потім накинувся зі стусанами на інших людей.

Також читайте СБУ затримала клірика УПЦ МП, який шпигував за оборонцями Харкова

Прихильники священника УПЦ МП стверджують, що його спровокували на такі дії, а він сам запевняє, що це його побили.

Цей священник вже не вперше опиняється в епіцентрі скандалу. Восени 2023 року він образив матір загиблого героя словами про сина: "Ну то й що, що загинув". А весною 2024 року під час конфліктної ситуації вдарив у голову священника ПЦУ.

Раніше у ЗМІ повідомили, що священник УПЦ МП, що перевозив ухилянтів, сам втік за кордон.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.