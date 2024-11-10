Священник УПЦ МП, що перевозив ухилянтів, сам втік за кордон – ЗМІ

Священник УПЦ МП із Закарпаття, який переправляв ухилянтів і перебуває у розшуку, сам втік до Чехії.
Священник УПЦ МП Федір Г. із Закарпаття, затриманий у серпні за спробу нелегально переправити шістьох ухилянтів через кордон, сам втік до Чехії.
Про це повідомляють місцевий журналіст Віталій Глагола і видання Ужгород.іnfo.
"Священник УПЦ (МП) Федір Г., затриманий у серпні за спробу нелегально переправити шістьох чоловіків через кордон, втік до Чехії після оголошення в розшук. Попри це, Хустська єпархія УПЦ МП не застосувала жодних санкцій проти нього", – зазначив Глагола.
За інформацією Ужгород.іnfo, священникові Московського патріархату вручили підозру за організацію незаконного перетину кордону. У серпні попа затримали під час спроби незаконно переправити шістьох ухилянтів за кордон на мікроавтобусі Volkswagen Transporter. Четверо з них були жителями Закарпаття, ще двоє – з Київської та Донецької областей.
Після затримання його направили до ТЦК для проходження медкомісії. Проте священик УПЦ МП якимось чином швиденько втік. Правоохоронці оголосили його у розшук, але згодом з’явилася інформація, що піп уже перебуває в Чехії.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прихожани УПЦ МП влаштували бунт під ТЦК і вимагали випустити їхніх попів.
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