Британія рішуче проти територіальних поступок на користь Росії: заява міністра фінансів

Міністр фінансів Великої Британії, Даррен Джонс (Лейбористська партія), виступив проти вимоги територіальних поступок України на користь Російської Федерації.

Про це Даррен Джонс заявив у програмі ВВС.

На запитання про потенційний план адміністрації Дональда Трампа щодо України, британський міністр відмовився коментувати "гіпотетичні сценарії", зазначивши, що Велика Британія незмінно рішуче підтримує Україну. Він також додав, що Лондон продовжить надавати допомогу Києву, включаючи щорічне виділення мільярдів фунтів стерлінгів.

"Україна повинна мати можливість відновити свою країну в тому вигляді, в якому вона була влаштована раніше. Не повинно бути жодного елементу поступки незаконному вторгненню з боку РФ", – заявив міністр.

Нагадаємо, радник Трампа заявив, що Україні варто відмовитися від намірів повернути Крим і зосередитися на досягненні миру.