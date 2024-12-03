На Волыни священник УПЦ МП избил сестру погибшего героя

Ранее он уже попадал в скандал – оскорбил мать погибшего героя словами о сыне: "Ну и что, что погиб".
На Волыни произошел конфликт между священником УПЦ МП и местной жительницей, родной брат которой погиб на войне.
Об этом передает местное издание "Ковель медиа".
Инцидент произошел в селе Волошки Ковельского района. По словам очевидцев, священник препятствовал представителю проектной организации проводить съемку земельного участка коммунальной собственности. На опубликованном видео видно, что во время конфликта священник ударил женщину в лицо, а затем набросился на других людей.
Сторонники священника УПЦ МП утверждают, что его спровоцировали на такие действия, а он сам уверяет, что его избили.
Этот священник уже не в первый раз оказывается в эпицентре скандала. Осенью 2023 года он оскорбил мать погибшего героя словами о сыне: "Ну и что, что погиб". Весной 2024 года во время конфликтной ситуации ударил в голову священника ПЦУ.
Ранее в СМИ сообщили, что священник УПЦ МП, перевозивший уклонистов, сам бежал за границу.
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