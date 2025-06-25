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"Хезболла" празднует "божественную победу" Ирана над Израилем
Сотни людей собрались возле посольства Ирана в Бейруте, реагируя на призыв «Хезболлы» отпраздновать победу над «израильско-американской агрессией».
Ливанская боевая группировка «Хезболла» в среду, 25 июня, приветствовала «победу» своего союзника Ирана над Израилем после 12 дней войны, объявив это началом «нового исторического этапа».
Об этом сообщает France24.
В своем заявлении «Хезболла» восхваляет «славную божественную победу» Исламской республики, которая якобы «проявилась в точных и болезненных ударах, которые она нанесла» Израилю, а также в «молниеносном ответе на американскую агрессию против ядерных объектов».
«Это не что иное, как начало нового исторического этапа в противостоянии американской гегемонии и сионистскому высокомерию в регионе», — заявила «Хезболла».
Ливанская группировка, которая со времени своего возникновения в 1980-х годах поддерживается Ираном, подчеркнула, что «любая капитуляция, подчиненность или уступка лишь усилят высокомерие и господство наших врагов над нашим регионом».
Позже в тот же день сотни людей собрались у посольства Ирана в Бейруте, реагируя на призыв «Хезболлы» отпраздновать кульминацию борьбы иранского народа, который «победил израильско-американскую агрессию».
42-летний Ахмед Мохебби, который был среди присутствующих, сказал: «Мы очень рады этой победе, которую одержал Иран, несмотря на удары, которым он подвергся, и атаки со стороны Америки и Израиля, направленные на то, чтобы помешать ему продолжать свою ядерную программу».
Председатель парламентского блока «Хезболлы» Мохаммед Раад в своей речи заявил, что Иран является «региональной силой сдерживания», которая доказала это своей «непоколебимостью» и тем, что выступила против «тиранического врага, который стремился навязать свою гегемонию всему региону».
Напомним, 13 июня Израиль начал масштабную бомбардировку иранских ядерных и военных объектов, а также целенаправленные нападения на ведущих ученых и командиров.
По данным министерства здравоохранения Ирана, в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 627 мирных жителей и более 4800 получили ранения.
По данным Израиля, в результате ответных атак Ирана на Израиль погибло 28 человек.
В воскресенье, 22 июня, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам после нескольких дней израильских ударов, но в секретном отчете разведки сделан вывод, что атаки лишь на несколько месяцев отсрочили ядерную программу Тегерана.