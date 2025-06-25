"Хезболла" святкує "божественну перемогу" Ірану над Ізраїлем

Хезболла святкує перемогу Ірану / © Associated Press

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Ліванське бойове угруповання «Хезболла» в середу, 25 червня, привітало «перемогу» свого союзника Ірану над Ізраїлем після 12 днів війни, оголосивши це початком «нового історичного етапу».

Про це повідомляє France24.

У своїй заяві «Хезболла» вихваляє «славну божественну перемогу» Ісламської республіки, яка начебто «проявилася в точних і болісних ударах, які вона завдала» Ізраїлю, а також у «блискавичній відповіді на американську агресію проти ядерних об’єктів».

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«Це не що інше, як початок нового історичного етапу у протистоянні американській гегемонії та сіоністській зарозумілості в регіоні», — заявила «Хезболла».

Ліванське угруповання, яке від часу свого виникнення у 1980-х роках підтримується Іраном, наголосило, що «будь-яка капітуляція, підлеглість чи поступка лише посилять зарозумілість та панування наших ворогів над нашим регіоном».

Пізніше того ж дня сотні людей зібралися біля посольства Ірану в Бейруті, реагуючи на заклик «Хезболли» відсвяткувати кульмінацію боротьби іранського народу, який «переміг ізраїльсько-американську агресію».

42-річний Ахмед Мохеббі, який був серед присутніх, сказав: «Ми дуже раді цій перемозі, яку здобув Іран, незважаючи на удари, яких він зазнав, та атаки з боку Америки та Ізраїлю, спрямовані на те, щоб перешкодити йому продовжувати свою ядерну програму».

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Голова парламентського блоку «Хезболли» Мохаммед Раад у своїй промові заявив, що Іран є «регіональною силою стримування», яка довела це своєю «непохитністю» та тим, що виступила проти «тиранічного ворога, який прагнув нав’язати свою гегемонію всьому регіону».

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав масштабне бомбардування іранських ядерних та військових об’єктів, а також цілеспрямовані напади на провідних науковців та командирів.

За даними міністерства охорони здоров’я Ірану, внаслідок ізраїльських ударів загинуло щонайменше 627 мирних жителів та понад 4800 отримали поранення.

За даними Ізраїлю, внаслідок атак Ірану у відповідь на Ізраїль загинуло 28 людей.

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У неділю, 22 червня, Сполучені Штати завдали ударів по іранських ядерних об’єктах після кількох днів ізраїльських ударів, але в секретному звіті розвідки зроблено висновок, що атаки лише на кілька місяців відтермінували ядерну програму Тегерана.