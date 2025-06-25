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"Путин не побеждает": о чем именно говорили Зеленский и Трамп
На встрече речь шла о военном сотрудничестве Украины и США, в частности закупке американских систем ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге рассказал о ситуации на поле боя, которая далеко не победная для Российской Федерации.
Об этом сообщил украинский президент в своем Telegram-канале.
«Путин точно не побеждает, представил президенту [США Дональду Трампу] фактаж того, что реально происходит на земле», — написал Зеленский.
Украинский лидер также рассказал о том, как прошли встречи в Стамбуле и обмены пленными и погибшими, подчеркнув махинации российской стороны с телами.
«Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных», — написал он.
Кроме того, на встрече речь шла о военном сотрудничестве Украины и США, в частности закупке американских систем ПВО для прикрытия наших городов.
«Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь», — подчеркнул Зеленский.
Также украинский и американский лидеры говорили о возможном сопроизводстве дронов.
«Можем усилить друг друга», — отметил украинский президент.
Владимир Зеленский поздравил президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке, отметив, что для Украины важно, что действия США ослабили не только ядерную программу Ирана, но и производство дронов.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции, что во время встречи в Гааге украинский лидер Владимир Зеленский был «очень приятным».