"Путин не побеждает": о чем именно говорили Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге рассказал о ситуации на поле боя, которая далеко не победная для Российской Федерации.

Об этом сообщил украинский президент в своем Telegram-канале.

«Путин точно не побеждает, представил президенту [США Дональду Трампу] фактаж того, что реально происходит на земле», — написал Зеленский.

Реклама

Украинский лидер также рассказал о том, как прошли встречи в Стамбуле и обмены пленными и погибшими, подчеркнув махинации российской стороны с телами.

«Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных», — написал он.

Кроме того, на встрече речь шла о военном сотрудничестве Украины и США, в частности закупке американских систем ПВО для прикрытия наших городов.

«Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Также украинский и американский лидеры говорили о возможном сопроизводстве дронов.

«Можем усилить друг друга», — отметил украинский президент.

Владимир Зеленский поздравил президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке, отметив, что для Украины важно, что действия США ослабили не только ядерную программу Ирана, но и производство дронов.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции, что во время встречи в Гааге украинский лидер Владимир Зеленский был «очень приятным».

Реклама