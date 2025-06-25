Трамп рассказал о встрече с Зеленским и анонсировал новый разговор с Путиным

Президент Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал прекращение огня на встрече с Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Гааге

«Я просто хотел увидеть, как у него дела», — сказал Трамп.

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Трамп признал, что у них с Зеленским было «сложное время», но похвалил украинского президента, что во время встречи он был «приятным».

«Он был очень приятным. Знаете, у нас были немного тяжелые времена. Он не мог быть приятнее. Я думаю, он хотел бы, чтобы это кончилось, действительно. Я думаю, что то, что я вынес из встречи, не могло быть лучше, на самом деле. Но я вынес из встречи, что он хотел бы, чтобы это закончилось», — сказал глава Белого дома.

Трамп анонсировал, что собирается поговорить с Владимиром Путиным, чтобы посмотреть, сможем ли мы это закончить.

«Я знаю одно: он (Путин — Ред.) хотел бы урегулировать ситуацию. Он хотел бы выбраться из этой ситуации, для него это сплошной беспорядок», — считает американский президент.

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Кроме того, он утверждает, что на прошлой неделе на фронте погибли «около 7000 молодых солдат» с обеих сторон.

«У меня была хорошая встреча с Зеленским. И у меня было много хороших встреч. У нас было много хороших встреч со многими людьми, многими отличными лидерами. Но он ведет смелую битву. Это тяжелое сражение, да», — рассуждает Трамп.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о деталях своей сегодняшней встречи с Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО в Гааге.

Ранее во время этого выступления Дональд Трамп также выразил надежду, что «ужасная ситуация с Россией и Украиной» будет решена.

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