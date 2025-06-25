В платье с цветами и пышной юбкой: леди Китти Спенсер сходила на вечеринку с сестрами

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

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С тех пор, как она стала мамой, Китти очень тщательно подходит к выбору мероприятий, которые посещает.

Вчера Китти появилась на вечеринке в галерее Serpentine Gallery в Лондоне, где также присутствовали ее младшие сестры-близнецы — Амелия и Элиза Спенсер.

Китти Спенсер выбрала для выхода в свет очень нежный образ, надев голубое платье из тюля с пышной юбкой и корсетом, украшенном несколькими крупными и не очень цветами.

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Белокурые волосы мисс Спенсер были распущены, она также сделала выразительный макияж глаз со стрелками на веках и нанесла нюдовые тени, а также розовый блеск на губы. Маникюр у Китти был в светлом оттенке, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на пальце кольцо.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Сестры модели — леди Амелия и леди Элиза Спенсер приехали на вечеринку в красные платьях и выглядели очень ярко.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Также мероприятие посетила британская королевская особа — леди Амелия Виндзор.