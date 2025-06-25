В алых платьях и красивых украшениях: сестры Спенсер на вечеринке в Кенсингтонских садах

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

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Леди Амелия и леди Элиза Спенсер посетили летнюю вечеринку Serpentine 2025 в галерее Serpentine South в Лондоне, расположенной на территории Кенсингтонских садов.

Обе сестры появились перед камерами в красных макси-платьях без бретелек. На Амелии было с рукавом-накидкой на одной руке, она дополнила лук золотым круглым клатчем, украшенным цветами, украшением в виде змеи на руке, колье на шее и серьгами-люстрами. Волосы девушка собрала в высокую прическу и сделала макияж. Ее сестра Элиза платье без бретелек дополнила маленькой белой сумкой с жемчужной ручкой, серьгами-люстрами с рубинами и колье на шее с жемчужиной посередине. Ее волосы были распущены, а на лице был макияж.

Сестры Спенсер / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе мы видели сестер Спенсер в одинаковых белых нарядах на скачках в Аскоте.

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Сестры Спенсер / © Getty Images