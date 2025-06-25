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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В алых платьях и красивых украшениях: сестры Спенсер на вечеринке в Кенсингтонских садах

Племянницы принцессы Дианы снова появились в светском обществе и облачились в похожие наряды.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелия и Элиза Спенсер

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер посетили летнюю вечеринку Serpentine 2025 в галерее Serpentine South в Лондоне, расположенной на территории Кенсингтонских садов.

Обе сестры появились перед камерами в красных макси-платьях без бретелек. На Амелии было с рукавом-накидкой на одной руке, она дополнила лук золотым круглым клатчем, украшенным цветами, украшением в виде змеи на руке, колье на шее и серьгами-люстрами. Волосы девушка собрала в высокую прическу и сделала макияж. Ее сестра Элиза платье без бретелек дополнила маленькой белой сумкой с жемчужной ручкой, серьгами-люстрами с рубинами и колье на шее с жемчужиной посередине. Ее волосы были распущены, а на лице был макияж.

Сестры Спенсер / © Getty Images

Сестры Спенсер / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе мы видели сестер Спенсер в одинаковых белых нарядах на скачках в Аскоте.

Сестры Спенсер / © Getty Images

Сестры Спенсер / © Getty Images

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