У сукні з квітами і пишною спідницею: леді Кітті Спенсер сходила на вечірку з сестрами

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Реклама

Відколи вона стала мамою, Кітті дуже ретельно підходить до вибору заходів, які відвідує.

Учора Кітті з’явилася на вечірці в галереї Serpentine Gallery у Лондоні, де також були її молодші сестри-близнючки — Амелія та Еліза Спенсер.

Кітті Спенсер обрала для виходу у світ дуже ніжний образ, одягнувши блакитну сукню з тюлю з пишною спідницею та корсетом, прикрашеним кількома великими та не дуже квітами.

Реклама

Біляве волосся міс Спенсер було розпущене, вона також зробила виразний макіяж очей зі стрілками на повіках і нанесла нюдові тіні, а також рожевий блиск на губи. Манікюр у Кітті був у світлому відтінку, у вухах виблискували сережки з діамантами, а на пальці каблучка.

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Сестри моделі — леді Амелія та леді Еліза Спенсер приїхали на вечірку у червоних сукнях та мали дуже яскравий вигляд.

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Також захід відвідала британська королівська особа — леді Амелія Віндзор.