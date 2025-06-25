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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

У сукні з квітами і пишною спідницею: леді Кітті Спенсер сходила на вечірку з сестрами

Леді Кітті Спенсер сходила на вечірку у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Відколи вона стала мамою, Кітті дуже ретельно підходить до вибору заходів, які відвідує.

Учора Кітті з’явилася на вечірці в галереї Serpentine Gallery у Лондоні, де також були її молодші сестри-близнючки — Амелія та Еліза Спенсер.

Кітті Спенсер обрала для виходу у світ дуже ніжний образ, одягнувши блакитну сукню з тюлю з пишною спідницею та корсетом, прикрашеним кількома великими та не дуже квітами.

Біляве волосся міс Спенсер було розпущене, вона також зробила виразний макіяж очей зі стрілками на повіках і нанесла нюдові тіні, а також рожевий блиск на губи. Манікюр у Кітті був у світлому відтінку, у вухах виблискували сережки з діамантами, а на пальці каблучка.

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Сестри моделі — леді Амелія та леді Еліза Спенсер приїхали на вечірку у червоних сукнях та мали дуже яскравий вигляд.

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Також захід відвідала британська королівська особа — леді Амелія Віндзор.

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Дата публікації
Кількість переглядів
189
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