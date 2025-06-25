- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з квітами і пишною спідницею: леді Кітті Спенсер сходила на вечірку з сестрами
Леді Кітті Спенсер сходила на вечірку у Лондоні.
Відколи вона стала мамою, Кітті дуже ретельно підходить до вибору заходів, які відвідує.
Учора Кітті з’явилася на вечірці в галереї Serpentine Gallery у Лондоні, де також були її молодші сестри-близнючки — Амелія та Еліза Спенсер.
Кітті Спенсер обрала для виходу у світ дуже ніжний образ, одягнувши блакитну сукню з тюлю з пишною спідницею та корсетом, прикрашеним кількома великими та не дуже квітами.
Біляве волосся міс Спенсер було розпущене, вона також зробила виразний макіяж очей зі стрілками на повіках і нанесла нюдові тіні, а також рожевий блиск на губи. Манікюр у Кітті був у світлому відтінку, у вухах виблискували сережки з діамантами, а на пальці каблучка.
Сестри моделі — леді Амелія та леді Еліза Спенсер приїхали на вечірку у червоних сукнях та мали дуже яскравий вигляд.
Також захід відвідала британська королівська особа — леді Амелія Віндзор.