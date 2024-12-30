Как мило: дочь Китти Спенсер – маленькая копия принцессы Шарлотты

Леди Китти Спенсер показала кадры со своей маленькой дочерью Афиной, которая родилась в 2024 году.
Девочка уже заметно подросла. И хотя лицо дочери Китти все еще не показывает своим фолловерам в Instagram, иногда публикует кадры с Афиной, на которых девочка запечатлена спиной к камере.
Одно из фото напомнило нам образ еще совсем маленькой принцессы Шарлотты – единственной дочери Кейт и Уильяма Уэльских (принц Уильям является кузеном Китти Спенсер). Это фото Шарлотты было сделано в 2016 году на Рождество в Сандрингеме, когда семья впервые взяла ее с собой на рождественскую проходку к церкви.
Кстати, уже в более взрослом возрасте принцесса Шарлотта часто появлется на публичных мероприятиях в аутфитах бородовых и винных оттенков.
Маленькая Афина как раз запечатлена на одном из снимков в таком.
"Самое прекрасное время года сделало еще более очаровательным, когда увидела его глазами Афины", - подписала снимки Китти.
Напомним, Китти Спенсер, которая замужем за бизнесменом Майклом Льюисом с 2021 года рассказала, что стала матерью в марте 2024 года.
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