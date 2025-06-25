Три ореха, которые не уступают яйцам по содержанию белка

Орехи / © Pexels

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Орехи очень полезны, в частности, они богаты клетчаткой и белком. Эти питательные вещества помогают оставаться сытыми, замедляют пищеварение и стабилизируют уровень сахара в крови. Впрочем, некоторые виды орехов богаты белком, как и яйца.

Об этом говорится в материале Eatingwell.

Яйцо является одним из лучших продуктов с высоким содержанием белка. Однако арахис, миндаль и фисташки также обладают высоким содержанием этого органического вещества.

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Арахис

Преимущество арахиса в том, что он не слишком дорогой. Кроме того, этот орех долго хранится и питателен. Он содержит более 7 г белка и 2 г клетчатки на порцию в ¼ стакана.

Миндаль

Миндаль — источник многих питательных веществ, в частности, клетчатки и антиоксидантов, которые способствуют здоровью сердца. Миндаль содержит 3,5 грамма клетчатки на 23 ореха.

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Фисташки

Этот орех богат калием, который регулирует кровяное давление, витамином B6, поддерживающим иммунитет, и марганцем, который способствует укреплению костей. Регулярное употребление фисташек может улучшить здоровье кишечного микробиома, увеличивая концентрацию полезных бактерий. В фисташках 6 г белка на ¼ стакана орехов без скорлупы.

Другие орехи с высоким содержанием белка:

кешью — 4 г белка на ¼ стакана или 18 целых кешью;

грецкие — 4 г белка на ¼ стакана или 14 половинок грецких орехов;

фундук — 4 г белка на 21 орешек.

По словам диетологов, учитывая содержание белка, арахис, миндаль и фисташки — это лучший выбор. Однако другие орехи — кешью, грецкие орехи или фундук — также являются источниками белка.

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Напомним, мы писали о том, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы гемоглобин оставался в норме.