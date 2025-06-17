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Что будет, если поставить горячую пищу в холодильник: ни в коем случае так не делайте
Часто мы стараемся охладить приготовленные блюда как можно быстрее, а потому ставим его в холодильник во все еще горячей посуде. Такая ошибка очень распространена. Но поступать так ни в коем случае не стоит и вот почему.
Дело в том, что в холодильнике горячая пища вызывает чрезмерное образование конденсата и инея. Происходит это из-за того, что внутреннее пространство насыщается влагой, испаряющейся из блюда и, соприкасаясь с прохладным воздухом, превращается в иной.
Со временем иней начинает таять, что образует в дренажной системе большое количество воды, чревато ее переполнением. Как результат из холодильника начинает идти неприятный запах, а иногда даже происходит протекание.
Дополнительно горячая пища создает сильную нагрузку на компрессор, который вынужден работать непрерывно (обычно он работает циклически). Так компрессор пытается компенсировать повышение температуры воздуха внутри холодильника.
Как результат, если вы будете ставить горячие блюда в холодильник регулярно, компрессор перегреется и выйдет из строя.
Существует еще один риск: горячая пища может повредить некоторые внутренние элементы холодильника. Особая опасность ожидает стеклянные полки, которые запросто могут треснуть от резкого перепада температуры.
Возможно и деформирование пластиковых стенок или уплотнительной резинки на дверце. Поэтому дверца может прилегать не плотно и камера не будет эффективно удерживать холод.