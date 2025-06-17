Что будет, если поставить горячую пищу в холодильник: ни в коем случае так не делайте

Почему в холодильник нельзя ставить горячо / © Фото из открытых источников

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Дело в том, что в холодильнике горячая пища вызывает чрезмерное образование конденсата и инея. Происходит это из-за того, что внутреннее пространство насыщается влагой, испаряющейся из блюда и, соприкасаясь с прохладным воздухом, превращается в иной.

Со временем иней начинает таять, что образует в дренажной системе большое количество воды, чревато ее переполнением. Как результат из холодильника начинает идти неприятный запах, а иногда даже происходит протекание.

Дополнительно горячая пища создает сильную нагрузку на компрессор, который вынужден работать непрерывно (обычно он работает циклически). Так компрессор пытается компенсировать повышение температуры воздуха внутри холодильника.

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Как результат, если вы будете ставить горячие блюда в холодильник регулярно, компрессор перегреется и выйдет из строя.

Существует еще один риск: горячая пища может повредить некоторые внутренние элементы холодильника. Особая опасность ожидает стеклянные полки, которые запросто могут треснуть от резкого перепада температуры.

Возможно и деформирование пластиковых стенок или уплотнительной резинки на дверце. Поэтому дверца может прилегать не плотно и камера не будет эффективно удерживать холод.