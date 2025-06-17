Що буде, якщо поставити гарячу їжу до холодильника: в жодному разі так не робіть

Чому в холодильник не можна ставити гаряче / © Фото з відкритих джерел

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Справа в тому, що в холодильнику гаряча їжа викликає надмірне утворення конденсату та інею. Відбувається це через того, що внутрішній простір насичується вологою, що випаровується зі страви і, стикаючись з прохолодним повітрям, перетворюється на іній.

З часом іній починає танути, що утворює в дренажній системі велику кількість води, яка загрожує її переповненням. Як результат з холодильника починає йти неприємний запах, а інколи навіть відбувається протікання.

Додатково гаряча їжа створює сильне навантаження на компресор, який змушений працювати безперервно (зазвичай він працює циклічно). Так компресор намагається компенсувати підвищення температури повітря всередині холодильника.

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Як результат, якщо ви будете ставити гарячі страви до холодильника регулярно, компресор перегріється і вийде з ладу.

Існує й ще один ризик: гаряча їжа може пошкодити деякі внутрішні елементи холодильника. Особлива небезпека чекає на скляні полиці, які запросто можуть тріснути від різкого перепаду температури.

Можливе й деформування пластикових стінок чи ущільнювальної гумки на дверцятах. Через це дверцята можуть прилягати не щільно і камера не буде ефективно утримувати холод.