Встреча Зеленского и Трампа: кто присутствовал во время разговора (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Офис президента Украины

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Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге присутствовали делегации украинских и американских чиновников.

Фото этой встречи распространили в Офисе президента Украины.

Среди присутствующих с украинской стороны были министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Андрей Ермак.

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© Офис президента Украины

По словам Андрея Ермака, встреча была «теплая и конструктивная».

«Много обсудили вопросов относительно будущего мировой безопасности, проговорили пути завершения войны. Также говорили об обороне Украины и сотрудничестве, в том числе и экономическом в рамках соглашения», — написал глава ОП в своем Telegram-канале.

© Офис президента Украины

Как видно на фото, в составе американской дедегации были, в частности, министр обороны Пит Гегсет и госсекретарь США Марко Рубио, которые впоследствии сопровождали американского президента на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

© Офис президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с Дональдом Трампом удалось охватить все действительно значимые вопросы.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи украинский лидер Владимир Зеленский был «очень приятным». По словам американского президента он «просто хотел увидеть, как у него [президента Зеленского] дела».