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Три горіхи, які не поступаються яйцям за вмістом білка
Кожен вид горіхів має свої переваги для здоров’я. Зокрема, вони забезпечують організм білком.
Горіхи дуже корисні, зокрема вони багаті на клітковину та білок. Ці поживні речовини допомагають залишатися ситими, уповільнюють травлення і стабілізують рівень цукру в крові. Втім, деякі види горіхів багаті на білок, як і яйце.
Про це йдеться у матеріалі Eatingwell.
Яйце є одним з найкращих продуктів з високим вмістом білка. Однак арахіс, мигдаль і фісташки також мають високий вміст цієї органічної речовини.
Арахіс
Перевага арахісу в тому, що він не дуже дорогий. Крім того, цей горіх довго зберігається і поживний. Він містить понад 7 грамів білка і 2 грами клітковини на порцію в ¼ склянки.
Мигдаль
Мигдаль — джерело багатьох поживних речовин, зокрема клітковини та антиоксидантів, які сприяють здоров’ю серця. Мигдаль містить 3,5 грама клітковини на 23 горіхи. Це забезпечує понад 10% добової потреби в клітковині.
Фісташки
Цей горіх багатий на калій, що регулює кров’яний тиск, вітамін B6, який підтримує імунітет, і марганець, який сприяє зміцненню кісток. Регулярне вживання фісташок може покращити здоров’я кишкового мікробіому, збільшуючи концентрацію корисних бактерій. Фісташки мають 6 г білка на на ¼ склянки горіхів без шкаралупи.
Інші горіхи з високим вмістом білка:
кеш’ю — 4 г білка на ¼ склянки або 18 цілих кеш’ю;
волоські — 4 г білка на ¼ склянки або 14 половинок волоських горіхів;
фундук — 4 г білка на 21 горішок.
За словами дієтологів, з огляду на вміст білка арахіс, мигдаль і фісташки — це найкращий вибір. Однак інші горіхи — кеш’ю, волоські чи фундук — також є джерелами білка.
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