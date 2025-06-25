Три горіхи, які не поступаються яйцям за вмістом білка

Горіхи / © Pexels

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Горіхи дуже корисні, зокрема вони багаті на клітковину та білок. Ці поживні речовини допомагають залишатися ситими, уповільнюють травлення і стабілізують рівень цукру в крові. Втім, деякі види горіхів багаті на білок, як і яйце.

Про це йдеться у матеріалі Eatingwell.

Яйце є одним з найкращих продуктів з високим вмістом білка. Однак арахіс, мигдаль і фісташки також мають високий вміст цієї органічної речовини.

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Арахіс

Перевага арахісу в тому, що він не дуже дорогий. Крім того, цей горіх довго зберігається і поживний. Він містить понад 7 грамів білка і 2 грами клітковини на порцію в ¼ склянки.

Мигдаль

Мигдаль — джерело багатьох поживних речовин, зокрема клітковини та антиоксидантів, які сприяють здоров’ю серця. Мигдаль містить 3,5 грама клітковини на 23 горіхи. Це забезпечує понад 10% добової потреби в клітковині.

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Фісташки

Цей горіх багатий на калій, що регулює кров’яний тиск, вітамін B6, який підтримує імунітет, і марганець, який сприяє зміцненню кісток. Регулярне вживання фісташок може покращити здоров’я кишкового мікробіому, збільшуючи концентрацію корисних бактерій. Фісташки мають 6 г білка на на ¼ склянки горіхів без шкаралупи.

Інші горіхи з високим вмістом білка:

кеш’ю — 4 г білка на ¼ склянки або 18 цілих кеш’ю;

волоські — 4 г білка на ¼ склянки або 14 половинок волоських горіхів;

фундук — 4 г білка на 21 горішок.

За словами дієтологів, з огляду на вміст білка арахіс, мигдаль і фісташки — це найкращий вибір. Однак інші горіхи — кеш’ю, волоські чи фундук — також є джерелами білка.

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Нагадаємо, ми писали про те, які продукти треба додати до раціону, щоб гемоглобін залишався у нормі.