Киевлянка заказала у криминальных авторитетов убийство полицейского: мотив шокирует

Полиция разоблачила киевлянку и криминальных авторитетов / © СБУ

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Полиция Виннитчины предотвратила покушение на полицейского. Женщина из Киева, из-за личной мести, заказала его убийство. Она обратилась к криминальным авторитетам в Ладыжинской колонии, чтобы те за деньги нашли убийцу. Все трое причастных уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

Как стало известно при расследовании канала поставки наркотиков в колонию, оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области и следователи областной полиции получили информацию о подготовке убийства действующего сотрудника полиции.

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Полиция разоблачила киевлянку и криминальных авторитетов. / © Национальная полиция Украины

Организатором оказалась женщина из Киева, которая из-за неприязненных отношений решила отомстить полицейскому. Она обратилась к знакомому осужденному, а тот — к двум криминальным «авторитетам» 49 и 36 лет, которые находились в Ладыжинской колонии. За свои услуги преступники пригласили 5 000 долларов.

Осужденные нашли исполнителя преступления, которому передали всю информацию о полицейском, включая его место жительства и маршруты передвижения. Женщина перечислила им 1200 евро как задаток.

Полиция разоблачила киевлянку и криминальных авторитетов.

20 июня следователи полиции вместе с УССР, УВБ при поддержке спецподразделений «Полиции особого назначения» и «Циклона» провели обыски по местам жительства фигурантов и в колонии. Были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители, компьютерная техника и черновые записи с данными полицейского, которого планировали убить.

В этот же день заказчице и двоим осужденным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, п. п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (подготовка к умышленному убийству, совершенному по заказу и по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению. Следствие продолжается под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

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Напомним, полиция и СБУ раскрыли и остановили группу мошенников, которые помогали людям уклоняться от мобилизации. Их схема действовала в Черкасской, Киевской и Житомирской областях. Злоумышленники разрабатывали и продавали поддельные документы и фейковые мобильные приложения "Резерв+" и "Действие", зарабатывая до 300 тысяч гривен в месяц.