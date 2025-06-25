"Путін не перемагає": про що саме говорили Зеленський і Трамп

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі розповів про ситуацію на полі бою, яка далеко не переможна для Російської Федерації.

Про це повідомив український президент у своєму Telegram-каналі.

«Путін точно не перемагає. Представив президенту [США Дональду Трампу] фактаж того, що реально відбувається на землі», — написав Зеленський.

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Український лідер також розповів про те, як пройшли зустрічі в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими, наголосивши на махінаціях російської сторони із тілами.

«Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних», — написав він.

Окрім того, на зустрічі йшлося про військове співробітництво України та США, зокрема закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст.

«Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти», — наголосив Зеленський.

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Також український та американський лідери говорили про можливе співвиробництво дронів.

«Можемо посилити одне одного», — зазначив український президент.

Володимир Зеленський привітав президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході, зазначивши, що для України важливо, що дії США послабили не тільки ядерну програму Ірану, але й виробництво дронів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив на пресконференції, що під час зустрічі у Гаазі український лідер Володимир Зеленський був «дуже приємним».

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