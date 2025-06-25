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Это стоит знать: в чем разница между инфарктом и инсультом
Когда речь идет о внезапном ухудшении самочувствия, большинство людей теряется. Инфаркт и инсульт — серьезные, жизненно опасные состояния, требующие немедленной медицинской помощи.
Хотя симптомы могут быть похожими, это совершенно разные заболевания и лечение в каждом случае — совершенно другое. Издание Medical News Today подробно и просто рассказало, чем отличаются эти два состояния, как их распознать и почему знание может спасти жизнь вам или вашим близким.
Инфаркт
Инфаркт миокарда — это состояние, когда прекращается кровоснабжение к участку сердечной мышцы. Причина — закупоривание одной из коронарных артерий тромбом, который образовался вокруг атеросклеротической бляшки.
Из-за нехватки кислорода и питательных веществ часть сердечной мышцы начинает отмирать. Если помощь не оказать в первые часы, это может привести к необратимым изменениям или смерти.
Симптомы инфаркта
Боль или давление в груди, иногда ощущение «жгучего сжатия»
Отдача боли в левую сторону шеи, руку или челюсть
Одышка
Холодный пот
Головокружение или потеря сознания
Тошнота, особенно у женщин
Интересно: не все инфаркты сопровождаются болью в груди. «Тихий инфаркт» — особенно опасен тем, что его можно пропустить.
Инсульт
Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение мозга. Это может быть:
ишемический инсульт (вызванный тромбом, который блокирует сосуд)
геморрагический инсульт (из-за разрыва сосуда и кровоизлияния)
Пораженный участок мозга теряет доступ к кислороду, клетки начинают погибать за считанные минуты.
Симптомы инсульта
Внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (чаще с одной стороны)
Нарушение речи: человек не может говорить или не понимает речь
Нарушение зрения в одном или обоих глазах
Потеря координации, внезапное головокружение
Сильная головная боль, часто с рвотой или потерей сознания
Правило F.A.S.T.
F (Face): опущен один угол рта
A (Arms): одна рука слабая или не поднимается
S (Speech): речь непонятна или искажена
T (Time): немедленно действуйте — вызывайте «скорую»
Скорая помощь при инфаркте или инсульте
Немедленно звоните в скорую (103)
Не давайте воды или пищи
Посадите или положите человека (в случае потери сознания — на бок)
Не пытайтесь лечить самостоятельно
Если вы знаете, что это инфаркт, дайте таблетку аспирина, но не при инсульте.
Общее между инфарктом и инсультом
Оба возникают из-за нарушения кровообращения
Оба могут быть вызваны тромбами
Оба требуют немедленной помощи
Чем раньше оказана помощь — тем меньше последствия
Факторы риска
Высокое давление
Высокий холестерин
Сахарный диабет
Курение
Низкая физическая активность
Избыточный вес
Хронический стресс
Алкоголь и наркотики
Возраст 55+
У женщин более высокий риск инсульта, особенно при беременности, менопаузе, во время приема контрацептивов или на фоне болезней сосудов.
Лечение инфаркта
Тромболитики — растворяют тромб
Нитроглицерин — расширяет сосуды
Коронарная ангиопластика — восстанавливает кровоток
Аортокоронарное шунтирование — создает новый путь для крови
В долгосрочной перспективе: кардиореабилитация, диета, спорт, лекарства против давления и холестерина.
Лечение инсульта
При ишемическом инсульте: введение тромболитиков в первые 3-4,5 часа
При геморрагическом — операция, стабилизация давления
Реабилитация: речь, моторика, психологическая поддержка
Снижение рисков
Бросьте курить
Контролируйте давление, сахар, холестерин
Здоровое питание — меньше жиров, больше овощей
Двигайтесь ежедневно
Следите за весом
Регулярно проходите медицинские осмотры
При необходимости — аспирин в микродозе (только после консультации с врачом!)
Инфаркт и инсульт — самые распространенные причины смертности в мире. Но каждый из нас может вовремя обнаружить симптомы, спасти жизнь родным и сохранить здоровье себе. Главное — не паниковать, действовать быстро и знать разницу.
Помните, лучше позвонить в «скорую» и узнать, что все в порядке, чем упустить драгоценные минуты. Жизнь может зависеть именно от вас.