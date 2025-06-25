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ТСН в социальных сетях

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Это стоит знать: в чем разница между инфарктом и инсультом

Когда речь идет о внезапном ухудшении самочувствия, большинство людей теряется. Инфаркт и инсульт — серьезные, жизненно опасные состояния, требующие немедленной медицинской помощи.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Это стоит знать: в чем разница между инфарктом и инсультом

Это стоит знать: в чем разница между инфарктом и инсультом / © Credits

Хотя симптомы могут быть похожими, это совершенно разные заболевания и лечение в каждом случае — совершенно другое. Издание Medical News Today подробно и просто рассказало, чем отличаются эти два состояния, как их распознать и почему знание может спасти жизнь вам или вашим близким.

Инфаркт

Инфаркт миокарда — это состояние, когда прекращается кровоснабжение к участку сердечной мышцы. Причина — закупоривание одной из коронарных артерий тромбом, который образовался вокруг атеросклеротической бляшки.

Из-за нехватки кислорода и питательных веществ часть сердечной мышцы начинает отмирать. Если помощь не оказать в первые часы, это может привести к необратимым изменениям или смерти.

Симптомы инфаркта

  • Боль или давление в груди, иногда ощущение «жгучего сжатия»

  • Отдача боли в левую сторону шеи, руку или челюсть

  • Одышка

  • Холодный пот

  • Головокружение или потеря сознания

  • Тошнота, особенно у женщин

Интересно: не все инфаркты сопровождаются болью в груди. «Тихий инфаркт» — особенно опасен тем, что его можно пропустить.

Инсульт

Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение мозга. Это может быть:

  • ишемический инсульт (вызванный тромбом, который блокирует сосуд)

  • геморрагический инсульт (из-за разрыва сосуда и кровоизлияния)

Пораженный участок мозга теряет доступ к кислороду, клетки начинают погибать за считанные минуты.

Симптомы инсульта

  • Внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (чаще с одной стороны)

  • Нарушение речи: человек не может говорить или не понимает речь

  • Нарушение зрения в одном или обоих глазах

  • Потеря координации, внезапное головокружение

  • Сильная головная боль, часто с рвотой или потерей сознания

Правило F.A.S.T.

  • F (Face): опущен один угол рта

  • A (Arms): одна рука слабая или не поднимается

  • S (Speech): речь непонятна или искажена

  • T (Time): немедленно действуйте — вызывайте «скорую»

Скорая помощь при инфаркте или инсульте

  • Немедленно звоните в скорую (103)

  • Не давайте воды или пищи

  • Посадите или положите человека (в случае потери сознания — на бок)

  • Не пытайтесь лечить самостоятельно

  • Если вы знаете, что это инфаркт, дайте таблетку аспирина, но не при инсульте.

Общее между инфарктом и инсультом

  • Оба возникают из-за нарушения кровообращения

  • Оба могут быть вызваны тромбами

  • Оба требуют немедленной помощи

  • Чем раньше оказана помощь — тем меньше последствия

Факторы риска

  • Высокое давление

  • Высокий холестерин

  • Сахарный диабет

  • Курение

  • Низкая физическая активность

  • Избыточный вес

  • Хронический стресс

  • Алкоголь и наркотики

  • Возраст 55+

У женщин более высокий риск инсульта, особенно при беременности, менопаузе, во время приема контрацептивов или на фоне болезней сосудов.

Лечение инфаркта

  • Тромболитики — растворяют тромб

  • Нитроглицерин — расширяет сосуды

  • Коронарная ангиопластика — восстанавливает кровоток

  • Аортокоронарное шунтирование — создает новый путь для крови

В долгосрочной перспективе: кардиореабилитация, диета, спорт, лекарства против давления и холестерина.

Лечение инсульта

  • При ишемическом инсульте: введение тромболитиков в первые 3-4,5 часа

  • При геморрагическом — операция, стабилизация давления

  • Реабилитация: речь, моторика, психологическая поддержка

Снижение рисков

  • Бросьте курить

  • Контролируйте давление, сахар, холестерин

  • Здоровое питание — меньше жиров, больше овощей

  • Двигайтесь ежедневно

  • Следите за весом

  • Регулярно проходите медицинские осмотры

  • При необходимости — аспирин в микродозе (только после консультации с врачом!)

Инфаркт и инсульт — самые распространенные причины смертности в мире. Но каждый из нас может вовремя обнаружить симптомы, спасти жизнь родным и сохранить здоровье себе. Главное — не паниковать, действовать быстро и знать разницу.

Помните, лучше позвонить в «скорую» и узнать, что все в порядке, чем упустить драгоценные минуты. Жизнь может зависеть именно от вас.

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