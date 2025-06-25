Это стоит знать: в чем разница между инфарктом и инсультом / © Credits

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Хотя симптомы могут быть похожими, это совершенно разные заболевания и лечение в каждом случае — совершенно другое. Издание Medical News Today подробно и просто рассказало, чем отличаются эти два состояния, как их распознать и почему знание может спасти жизнь вам или вашим близким.

Инфаркт

Инфаркт миокарда — это состояние, когда прекращается кровоснабжение к участку сердечной мышцы. Причина — закупоривание одной из коронарных артерий тромбом, который образовался вокруг атеросклеротической бляшки.

Из-за нехватки кислорода и питательных веществ часть сердечной мышцы начинает отмирать. Если помощь не оказать в первые часы, это может привести к необратимым изменениям или смерти.

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Симптомы инфаркта

Боль или давление в груди, иногда ощущение «жгучего сжатия»

Отдача боли в левую сторону шеи, руку или челюсть

Одышка

Холодный пот

Головокружение или потеря сознания

Тошнота, особенно у женщин

Интересно: не все инфаркты сопровождаются болью в груди. «Тихий инфаркт» — особенно опасен тем, что его можно пропустить.

Инсульт

Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение мозга. Это может быть:

ишемический инсульт (вызванный тромбом, который блокирует сосуд)

геморрагический инсульт (из-за разрыва сосуда и кровоизлияния)

Пораженный участок мозга теряет доступ к кислороду, клетки начинают погибать за считанные минуты.

Симптомы инсульта

Внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (чаще с одной стороны)

Нарушение речи: человек не может говорить или не понимает речь

Нарушение зрения в одном или обоих глазах

Потеря координации, внезапное головокружение

Сильная головная боль, часто с рвотой или потерей сознания

Правило F.A.S.T.

F (Face): опущен один угол рта

A (Arms): одна рука слабая или не поднимается

S (Speech): речь непонятна или искажена

T (Time): немедленно действуйте — вызывайте «скорую»

Скорая помощь при инфаркте или инсульте

Немедленно звоните в скорую (103)

Не давайте воды или пищи

Посадите или положите человека (в случае потери сознания — на бок)

Не пытайтесь лечить самостоятельно

Если вы знаете, что это инфаркт, дайте таблетку аспирина, но не при инсульте.

Общее между инфарктом и инсультом

Оба возникают из-за нарушения кровообращения

Оба могут быть вызваны тромбами

Оба требуют немедленной помощи

Чем раньше оказана помощь — тем меньше последствия

Факторы риска

Высокое давление

Высокий холестерин

Сахарный диабет

Курение

Низкая физическая активность

Избыточный вес

Хронический стресс

Алкоголь и наркотики

Возраст 55+

У женщин более высокий риск инсульта, особенно при беременности, менопаузе, во время приема контрацептивов или на фоне болезней сосудов.

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Лечение инфаркта

Тромболитики — растворяют тромб

Нитроглицерин — расширяет сосуды

Коронарная ангиопластика — восстанавливает кровоток

Аортокоронарное шунтирование — создает новый путь для крови

В долгосрочной перспективе: кардиореабилитация, диета, спорт, лекарства против давления и холестерина.

Лечение инсульта

При ишемическом инсульте: введение тромболитиков в первые 3-4,5 часа

При геморрагическом — операция, стабилизация давления

Реабилитация: речь, моторика, психологическая поддержка

Снижение рисков

Бросьте курить

Контролируйте давление, сахар, холестерин

Здоровое питание — меньше жиров, больше овощей

Двигайтесь ежедневно

Следите за весом

Регулярно проходите медицинские осмотры

При необходимости — аспирин в микродозе (только после консультации с врачом!)

Инфаркт и инсульт — самые распространенные причины смертности в мире. Но каждый из нас может вовремя обнаружить симптомы, спасти жизнь родным и сохранить здоровье себе. Главное — не паниковать, действовать быстро и знать разницу.

Помните, лучше позвонить в «скорую» и узнать, что все в порядке, чем упустить драгоценные минуты. Жизнь может зависеть именно от вас.