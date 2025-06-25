Как далеко можно проехать на пустом баке: цифры впечатляют

Индикатор низкого уровня топлива свидетельствует об остатке примерно 4-8 литров в баке / © Pexels

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Когда на панели автомобиляизагорается индикатор низкого уровня топлива, это вызывает беспокойство у многих водителей. Знание о резервном пробеге в такой ситуации помогает правильно распланировать маршрут и избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Об этом пишет SUV News

Резервный пробег — это тот запас расстояния, который остается, когда на панели загорается лампочка низкого топлива. Он соответствует примерно 10-15% от общего объема бака. Как далеко можно проехать на этом запасе, зависит от многих факторов: двигателя, модели авто, стиля езды и дорожных условий.

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Сколько километров можно проехать на этом резерве

Бензиновые авто преодолевают от 50 до 100 км,

Дизельные — 50-80 км,

Гибриды — 60-120 км благодаря помощи электромотора,

Электромобили могут проехать 20-50 км в зависимости от батареи.

Современные машины показывают примерный остаточный пробег на экране, но не стоит полностью полагаться на эти цифры — они меняются в зависимости от ситуации.

Как далеко проедут топовые кроссоверы после загорания индикатора топлива

Toyota RAV4 (бензин) имеет бак на 60 литров, а лампочка загорается, когда остается около 6 литров. Резервный пробег — 70-90 км, а если ехать спокойно, можно дотянуть и до 100 км.

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Hyundai Tucson (дизель) с баком на 62 литра и 7 литров в резерве, может проехать 80-100 км, но в городе из-за пробок эта цифра падает до 60 км.

Volkswagen Tiguan (бензин) с 58 литрами бака и 6 литрами в резерве имеет запас хода около 60-80 км.

Kia Sportage с баком на 62 литра и 7 литрами резерва преодолевает 70-90 км, а на трассе — до 95 км.

Гибридный Toyota RAV4 Hybrid с баком на 55 литров и 5 литрами в резерве может проехать 80-120 км, благодаря электромотору, который помогает экономить топливо.

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Что влияет на запас хода

Прежде всего — тип двигателя (дизель и гибриды обычно более экономные), стиль вождения (агрессивные разгоны сокращают пробег на 20-30%), условия движения (в городе топливо расходуется быстрее, чем на трассе), дополнительные нагрузки (кондиционер, багажник, освещение) и техническое состояние авто (загрязненный фильтр, низкое давление в шинах).

Важно помнить: ездить, когда бак почти пустой, не стоит. Это может повредить топливный насос и загрязнить систему из-за осадка на дне бака, а также увеличивает риск внезапной остановки.

Чтобы избежать неприятностей, заправляйтесь вовремя, используйте навигаторы для поиска заправок, экономьте топливо, поддерживайте машину в хорошем состоянии и держите бак наполовину или хотя бы с запасом 5 литров для непредвиденных ситуаций.

Напомним, ранее мы писали о том, что остановка на трассе из-за отсутствия топлива может стоить украинским водителям кругленькой суммы в некоторых странах это карается штрафами.

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