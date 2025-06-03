Правило 10 секунд: стоит ли выключать двигатель, чтобы экономить топливо

Советы водителям / © Getty Images

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Остановки на светофорах, железнодорожных переездах или перед супермаркетом — привычная часть городской езды. Но если пауза затягивается, держа двигатель на холостом ходу, водители не только тратят топливо, но и сокращают ресурс авто.

Об этом сообщило издание AMPERCAR.com.

Эксперты советуют: если остановка продлится более 10 секунд — двигатель лучше заглушить. Доказано, что после этого времени холостой ход «ест» больше топлива, чем уходит на повторный запуск.

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Это вопрос не только экономии. Длительная работа на холостых оборотах приводит к неполному сгоранию топлива, из-за чего образуется нагар на цилиндрах, топливо попадает в моторное масло, а выхлопная система подвергается коррозии из-за конденсата. Впоследствии это ускоряет износ ключевых деталей, таких как свечи зажигания, поршневые кольца или каталитический нейтрализатор.

Не повредит ли чаще выключать двигатель? В современных авто — нет. Более того, именно так работает система Start-Stop, которая автоматически выключает мотор во время остановок. По подсчетам, она позволяет снизить расход топлива в городе на 8-15%.

Однако стоит учитывать особенности: например, турбодвигатели требуют времени на охлаждение, поэтому современные системы Start-Stop не выключают их раньше времени. Также важно иметь аккумулятор с повышенной выносливостью, если вы часто пользуетесь этим правилом.

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